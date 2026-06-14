"La Mona" Jiménez sorprendió a la selección argentina y cumplió su sueño de conocer a Lionel Messi

Resumen para apurados
- Carlos "La Mona" Jiménez visitó a la selección argentina en su concentración de Kansas antes del debut en el Mundial 2026 para conocer a Messi y brindarles su apoyo.
- Tras un asado y durante una tormenta, el cantante participó en el streaming oficial de la AFA, cantó con Chiqui Tapia y recibió un regalo del cordobés Julián Álvarez.
- El encuentro, que se volvió viral, funcionó como amuleto y ayudó a distender la tensión previa del plantel de cara a su debut en la Copa del Mundo 2026.
La rutina de la selección argentina cambió por completo en la previa del debut en el Mundial 2026. Entre entrenamientos, charlas tácticas y la concentración lógica que exige una Copa del Mundo, el plantel vivió una noche distinta gracias a la visita de uno de los artistas populares más queridos del país: Carlos “La Mona” Jiménez.
Todo comenzó después de un asado organizado en el hotel donde se hospeda la delegación en Kansas, mientras una fuerte tormenta eléctrica azotaba la ciudad. Cuando parecía que la jornada terminaba, el histórico cantante cordobés apareció como invitado especial del programa de AFA Estudio, el streaming oficial de la Asociación del Fútbol Argentino.
A sus 75 años, "La Mona" desplegó el carisma que lo convirtió en una leyenda del cuarteto. Entre anécdotas, pasos de baile y canciones improvisadas, animó la velada junto al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, con quien incluso compartió el micrófono para interpretar algunos de sus clásicos.
Uno de los momentos más emotivos se produjo con la aparición de Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid, nacido en Calchín y reconocido admirador del cantante, no dudó en acercarse para abrazarlo y entregarle un regalo que sorprendió al músico y generó un clima de complicidad entre ambos cordobeses.
Sin embargo, el instante que todos esperaban llegó poco después. "La Mona" pudo cumplir un sueño que llevaba años imaginando: conocer personalmente a Lionel Messi y sacarse una fotografía con el capitán argentino. La imagen del encuentro entre dos íconos populares no tardó en recorrer las redes sociales y se volvió viral en cuestión de minutos.
El cantante explicó durante la transmisión que esa foto tenía para él un significado especial. Se considera una especie de talismán para la Selección y recordó con orgullo que estuvo presente alentando desde las tribunas en los Mundiales de 1978, 1986 y 2022, las tres ocasiones en las que Argentina levantó la Copa del Mundo.
Más allá de las supersticiones, la presencia del cordobés sirvió para romper la tensión propia de la competencia. Hubo risas, música y un clima de distensión que contagió a todo el plantel en las horas previas al estreno mundialista.
âBESO A BESO ME ENAMORÃ DE TIâ.— Sudanalytics (@sudanalytics_) June 14, 2026
Toda la SelecciÃ³n cantando ayer. ð¦ð· pic.twitter.com/2oEHJPcghC https://t.co/8b7SN2Gt7B
Con el espectáculo ya terminado y las guitarras en silencio, la "Scaloneta" volvió a enfocarse en el desafío deportivo. Pero para "La Mona" Jiménez la visita quedará guardada para siempre como una de las noches más especiales de su vida, coronada por el abrazo y la esperada foto junto al mejor futbolista del planeta.