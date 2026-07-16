Encuesta: ¿España puede considerarse un clásico de Argentina?

El planeta se paralizará este domingo con el partido más esperado del año. Argentina y España se verán las caras para definir el Mundial 2026, un duelo decisivo que adquiere un condimento especial tras la suspensión de la Finalíssima, que debió disputarse en marzo en Qatar, pero que se canceló por los conflictos bélicos en Medio Oriente. Tras múltiples idas y vueltas por el apretado calendario, la UEFA y la AFA nunca lograron reprogramar la cita, dejando el ansiado cruce en suspenso.
El destino finalmente les ofrece una revancha inmejorable por la gloria. Con un Lionel Messi determinante que busca agigantar su leyenda, el choque ante los europeos promete ser una batalla inolvidable.
Ante este escenario de enorme expectativa, en LA GACETA queremos conocer la opinión de nuestros lectores y los invitamos a participar de una encuesta: ¿Puede considerarse a España como un clásico de Argentina?