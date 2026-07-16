Copa del Mundo

LA GACETA, en Estados Unidos: cuánto costará una entrada para ver a Argentina en la final contra España

Tras la histórica clasificación de la Selección, los valores de los tickets se dispararon a cifras récord.

Hace 38 Min

Resumen para apurados

  • La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 ante España en Nueva Jersey disparó el precio de las entradas a cifras récord por la alta demanda de los hinchas.
  • Tras la semifinal ante Inglaterra donde los tickets superaron los 3.000 dólares, la reventa para la final contra España se estima hoy entre los 14.000 y 20.000 dólares.
  • El elevado costo convierte al torneo en un evento exclusivo, obligando a muchos hinchas a endeudarse o resignarse a alentar desde afuera del estadio en Nueva Jersey.
Resumen generado con IA

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 desató una nueva fiebre entre los hinchas que viajaron a Estados Unidos. Después de la histórica remontada ante Inglaterra, la atención dejó de estar únicamente en el césped y pasó a concentrarse en un objetivo casi tan difícil como conseguir el triunfo: obtener una entrada para la definición del domingo frente a España en Nueva Jersey.

Desde Atlanta, los enviados especiales de LA GACETA, Matías Auad y Bruno Farano, describieron un escenario que refleja la magnitud del acontecimiento. La demanda de tickets es tan alta que los valores comenzaron a dispararse incluso antes de que se confirmara el rival de la final.

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"Estamos en un Mundial donde prácticamente no hay un tope para los precios. El valor lo fija quien tiene la entrada y eso hace que todo sea impredecible", explicó Auad durante la cobertura especial.

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Hasta las semifinales, una tendencia se había repetido en cada partido de Argentina: las entradas bajaban considerablemente en las horas previas al encuentro. Tickets que días antes se ofrecían a U$S 1.500 podían conseguirse por U$S 500 o U$S 600 minutos antes del inicio. Sin embargo, esa lógica desapareció en el duelo contra Inglaterra.

"Los precios nunca bajaron de los 3.000 o 3.500 dólares. Ahora, siendo la final, seguramente estarán bastante por encima de esos valores", señaló el periodista.

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Un Mundial cada vez más exclusivo

La expectativa entre los fanáticos es enorme, pero también la resignación. En las inmediaciones del Mercedes-Benz Stadium, muchos argentinos confesaban que habían viajado con la ilusión de conseguir un ticket sobre la hora, una estrategia que les había funcionado en encuentros anteriores.

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Esta vez ocurrió lo contrario. Bruno Farano reveló que varios revendedores estiman que las primeras entradas para la final podrían arrancar entre los U$S 14.000 y U$S 15.000, aunque en las últimas horas también comenzaron a circular publicaciones que hablan de valores cercanos a U$S 20.000.

"Hay mucha resignación. Muchos quieren llegar a Nueva Jersey y recién allí intentar conseguir una entrada, aunque saben que será muy complicado. Es el Mundial para ricos", resumió nuestro enviado especial.

Endeudarse para vivir un momento histórico

La pasión, sin embargo, parece no tener límites. Durante la cobertura, Auad contó que varios argentinos analizaban modificar por completo sus planes de viaje para permanecer en Estados Unidos e intentar asistir a la final.

"Algunos estaban decidiendo si endeudarse todavía más para cancelar el regreso a Miami o a la Argentina y viajar directamente a Nueva York. Una hincha nos decía que, cuando vuelva al país, va a tener que sacar un crédito para pagar todo lo que gastó con la tarjeta", relató.

Otros ya asumieron que probablemente no podrán ingresar al estadio, pero igualmente viajarán hasta Nueva Jersey para vivir el ambiente de una final mundialista junto a miles de argentinos.

Del éxtasis en Atlanta al sueño de Nueva Jersey

Mientras la ciudad todavía amanecía con resaca futbolera tras la victoria sobre Inglaterra, la Selección ya comenzó a cambiar el foco. El plantel tenía previsto entrenarse por la mañana en el predio del Atlanta United y luego viajar rumbo a Nueva Jersey, donde afrontará los últimos entrenamientos antes de enfrentar a España.

Los hinchas también iniciarán ese recorrido. Algunos con una entrada asegurada; la gran mayoría, con la esperanza de encontrar una oportunidad de último momento.

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