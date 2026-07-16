LA GACETA, en Estados Unidos: cuánto costará una entrada para ver a Argentina en la final contra España

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 desató una nueva fiebre entre los hinchas que viajaron a Estados Unidos. Después de la histórica remontada ante Inglaterra, la atención dejó de estar únicamente en el césped y pasó a concentrarse en un objetivo casi tan difícil como conseguir el triunfo: obtener una entrada para la definición del domingo frente a España en Nueva Jersey.