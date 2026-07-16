Copa del Mundo

De Tucumán a Nueva York: cuánto cuesta viajar para ver a la Selección en la final y qué recomienda un experto en turismo

Vuelos, entradas, alojamiento y los lugares imperdibles para recorrer en Estados Unidos.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Hinchas argentinos buscan viajar a Nueva York para ver la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en el MetLife Stadium, enfrentando escasez de vuelos y alta demanda.
  • Ante el agotamiento de vuelos directos, los hinchas buscan rutas alternativas en países vecinos. Los paquetes con entrada y hotel en Nueva York rondan los 2.000 dólares.
  • Este fenómeno demuestra el impacto cultural y económico del fútbol, donde los hinchas priorizan acompañar a la Selección argentina sin importar las dificultades financieras.
Resumen generado con IA

La ilusión mundialista no tiene fronteras y, para muchos tucumanos, el sueño de ver a la Selección argentina en una nueva final del mundo todavía está vigente. Con el partido decisivo frente a España en Nueva Jersey, miles de hinchas buscan alternativas para llegar a Estados Unidos, aunque el tiempo apremia y los precios aumentaron por la alta demanda.

Franco Ponce, CEO de Alas Turismo, analizó el escenario y contó cuáles son las posibilidades para quienes parten desde Tucumán y quieren acompañar al equipo argentino en el último partido del Mundial 2026.

El especialista recomendó que quienes viajen tengan como base Nueva York, aunque el encuentro se dispute en Nueva Jersey. “Nueva York es una ciudad hiperconectada con todo. Lo ideal es hospedarse ahí porque el estadio es un solo día y el resto del tiempo hay que aprovecharlo para pasear, conocer y vivir la experiencia de turista”, explicó.

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La distancia entre ambas ciudades no representa un gran inconveniente para los visitantes. Según Ponce, la clave es organizar bien los traslados y elegir una zona estratégica para alojarse. “Para algunos periodistas y viajeros conseguimos hoteles en Times Square, uno de los puntos más turísticos de la ciudad, porque permite conectarse fácilmente con el estadio y con otros lugares”, detalló.

Entradas y paquetes: cuánto cuesta llegar a la final

Con la final cada vez más cerca, el margen para esperar una oportunidad de último momento prácticamente desapareció. Ponce advirtió que quienes todavía no tienen entrada deben tomar una decisión rápida.

“Ya no es momento de especular. En las semifinales muchos amigos y colegas esperaron para comprar las entradas allá porque pensaban que podían conseguirlas más baratas y se quedaron sin poder entrar”, contó.

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Para los hinchas que ya se encuentran en Estados Unidos existen paquetes que incluyen entrada, hotel y traslados. “Hay experiencias alrededor de los US$ 2.000 con la entrada incluida, categorías 2 y 3, más noches de hotel en Nueva York, en un cuatro estrellas, y los traslados”, explicó.

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En cambio, para los tucumanos que todavía están en la provincia, el principal desafío es conseguir vuelos. “Los vuelos tradicionales desde Argentina hacia Estados Unidos se agotaron. Mucha gente está buscando alternativas desde Iguazú, Asunción, San Pablo o Santiago de Chile, pero es algo que tienen que resolver cuanto antes”, remarcó.

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“Si alguien tiene pensado ir al Mundial, tiene que hacerlo hoy. Hay que armar un combo completo entre vuelo y experiencia para asegurarse la entrada, porque no tiene sentido hacer semejante viaje sin tener garantizado el acceso al estadio”, agregó.

El MetLife Stadium, ubicado entre Nueva York y Nueva Jersey, albergará la gran final del Mundial 2026 ante más de 82.500 espectadores. El MetLife Stadium, ubicado entre Nueva York y Nueva Jersey, albergará la gran final del Mundial 2026 ante más de 82.500 espectadores.

Nueva York, mucho más que el partido

Más allá de la final, Ponce recomendó aprovechar la estadía para recorrer una de las ciudades más famosas del mundo. Entre sus sugerencias mencionó barrios tradicionales, el Bronx, Central Park y la gastronomía de las distintas comunidades.

“Yo iría a conocer los barrios típicos. El Bronx es una experiencia interesante por todo lo que representa para nosotros a través del cine y la cultura. También recorrería Central Park, porque en medio de tanta energía de la ciudad tener un espacio verde tan grande es impresionante”, señaló.

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Además, destacó que Nueva York ofrece una experiencia cultural única. “Más que sacarse solamente la foto típica con la Estatua de la Libertad, hay que vivir la experiencia del barrio, la comida y caminar la ciudad. Tiene comunidades enormes como China e Italia que hacen que cada zona sea distinta”, explicó.

Sobre los miradores, contó que existen distintas alternativas para observar la ciudad desde las alturas. “Subir al Empire State no es gratis, pero hay otros rooftops y terrazas con vistas increíbles. Nueva York es una ciudad muy visual, con lugares vidriados y experiencias que realmente impactan”, afirmó.

Para Ponce, el fenómeno argentino durante el Mundial volvió a demostrar una característica del hincha nacional. “El argentino metió la mano en el bolsillo una vez más, viajó, hizo turismo y acompañó. Esto demuestra que no es solamente fútbol: la Selección une y genera algo que va mucho más allá”, concluyó.

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