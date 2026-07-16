Aguantá, corazón, estamos en la final: ¿cuántas personas sufrieron infartos durante el partido entre Argentina e Inglaterra en Tucumán?
Resumen para apurados
- El Ministerio de Salud de Tucumán reportó dos infartos por tensión emocional en la provincia durante el partido de semifinales entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026.
- Las emergencias fueron atendidas por el programa provincial Palpitar. Durante el mes del torneo, los casos cardiovasculares subieron a 35, superando el promedio mensual de 20.
- Este incremento alerta sobre el impacto de las emociones extremas en la salud y resalta la necesidad de prevención médica activa de cara a la final del Mundial contra España.
El partido entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 no solo se vivió con emoción y nervios en las calles y hogares de nuestra provincia. Para algunos, la tensión del encuentro también tuvo consecuencias en la salud. Según informó el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, durante el duelo que terminó con la clasificación argentina a la final se registraron dos casos de infarto agudo de miocardio que requirieron atención médica de urgencia.
“Fue un partido para el infarto, como todos los que estamos viviendo hasta ahora”, expresó el funcionario al referirse al impacto emocional que generan los partidos de la Selección. Medina Ruiz destacó la importancia del programa Palpitar, una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial y el Ministerio de Salud para prevenir y atender eventos cardiovasculares durante la Copa del Mundo.
“El lanzamiento de este programa fue un acierto porque incluso sin ser fanático hay momentos del partido donde uno siente las palpitaciones en el pecho, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Hay personas que pueden sufrir eventos irreversibles, incluso un paro cardiorrespiratorio”, explicó.
Durante la jornada del partido, el sistema sanitario público recibió más de 30 llamados por dolor de pecho, hipertensión arterial y arritmias. En particular, en el horario del encuentro entre Argentina e Inglaterra, dos pacientes fueron diagnosticados con infarto agudo de miocardio.
Uno de los casos fue el de una persona que llegó con una crisis hipertensiva severa, con valores de presión arterial superiores a 20. “Durante la consulta hizo un paro cardiorrespiratorio, pero se lo pudo reanimar. Luego fue derivado desde el Hospital Avellaneda al Hospital Padilla, donde fue intervenido y se le colocaron dos stents”, detalló el ministro.
Medina Ruiz remarcó que ambos pacientes fueron tratados a tiempo y evolucionan dentro del seguimiento médico correspondiente.
Un mes de Mundial y 35 casos cardiovasculares
El titular de la cartera sanitaria también reveló que desde el comienzo del Mundial ya se registraron 35 pacientes con eventos cardiovasculares, una cifra que supera el promedio habitual.
“En un mes tenemos 35 pacientes cuando normalmente tenemos alrededor de 20”, señaló. Aclaró que no todos los casos están relacionados exclusivamente con los partidos, ya que también influyen otros factores como las bajas temperaturas y la alimentación, pero reconoció que la tensión emocional de los encuentros de la Selección puede ser un desencadenante.
“El partido tiene que ver porque todo este sufrimiento que uno tiene, que por suerte termina bien, también tiene que ver con el corazón”, afirmó.
El programa Palpitar busca concientizar sobre los cuidados que deben tener especialmente aquellas personas con antecedentes cardíacos, hipertensión o factores de riesgo, en momentos de alta carga emocional como los partidos decisivos del Mundial.