Aguantá, corazón, estamos en la final: ¿cuántas personas sufrieron infartos durante el partido entre Argentina e Inglaterra en Tucumán?

El partido entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 no solo se vivió con emoción y nervios en las calles y hogares de nuestra provincia. Para algunos, la tensión del encuentro también tuvo consecuencias en la salud. Según informó el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, durante el duelo que terminó con la clasificación argentina a la final se registraron dos casos de infarto agudo de miocardio que requirieron atención médica de urgencia.