Argentina y España, un clásico bien picante: cómo está el historial antes del duelo por la final del Mundial 2026

Resumen para apurados
- Argentina y España se enfrentarán en la final del Mundial 2026 en busca del título, reeditando un clásico internacional con un historial sumamente parejo.
- Con 14 duelos previos, el historial es parejo. El único antecedente en mundiales fue en 1966 con triunfo argentino, mientras que el último cruce en 2018 fue goleada para España.
- Este enfrentamiento consagrará a un nuevo campeón mundial y marcará un hito en la rivalidad de ambos países, rompiendo la paridad histórica en el escenario más importante.
La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentará a dos de las selecciones más poderosas del planeta: Argentina y España. Más allá del presente de ambos equipos, el encuentro también reeditará un duelo con una larga tradición internacional, cuyo historial favorece a la Albiceleste.
En total, argentinos y españoles se enfrentaron en 14 oportunidades entre partidos amistosos y competencias oficiales. Argentina consiguió seis victorias, España ganó en dos ocasiones menos (seis triunfos contra seis), mientras que otros dos encuentros terminaron igualados. En materia de goles, la diferencia es mínima: la Albiceleste convirtió 18 tantos y la Roja marcó 19.
Aunque el balance es muy parejo, Argentina llega con una leve ventaja estadística gracias a una mayor cantidad de victorias y también de vallas invictas: mantuvo su arco en cero en cuatro partidos, mientras que España lo hizo en dos.
El único antecedente mundialista entre ambos seleccionados se remonta al 13 de julio de 1966, durante la fase de grupos del Mundial de Inglaterra. En Villa Park, la selección argentina se impuso por 2 a 1 en un partido que quedó en la historia como el único cruce entre ambos en una Copa del Mundo.
En tiempos más recientes, el historial muestra resultados repartidos. España se quedó con los amistosos disputados en 2006 (2-1) y 2009 (2-1), pero Argentina respondió con una contundente goleada por 4 a 1 en el Monumental en 2010, en una actuación que marcó uno de los mejores triunfos del ciclo de entonces.
El último enfrentamiento, sin embargo, quedó en manos de la selección española. El 27 de marzo de 2018, en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, la Roja goleó 6 a 1 a una Argentina que no contó con Lionel Messi por lesión. Aquella derrota se convirtió en una de las más duras del ciclo de Jorge Sampaoli y dejó numerosas dudas de cara al Mundial de Rusia.
Más atrás en el tiempo, Argentina construyó buena parte de su ventaja con triunfos obtenidos en las décadas del 50 y del 60. Ganó en Madrid en 1952 (1-0), repitió en Buenos Aires en 1953 (1-0), volvió a imponerse en 1960 (2-0) y consiguió otra victoria en Sevilla en 1999 (2-0), además del ya mencionado éxito mundialista de 1966.
España, por su parte, logró importantes victorias como local en 1961 (2-0), 1972 (1-0), 1995 (2-1) y las mencionadas de 2006, 2009 y 2018, consolidando un historial marcado por la fortaleza de ambos equipos cuando jugaron en casa.
Con semejante recorrido, la final del Mundial 2026 sumará un nuevo capítulo a una rivalidad que, si bien no es de las más frecuentes del fútbol internacional, siempre ofreció partidos de alto nivel.