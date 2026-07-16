Argentina y España, un clásico bien picante: cómo está el historial antes del duelo por la final del Mundial 2026

El último enfrentamiento, sin embargo, quedó en manos de la selección española. El 27 de marzo de 2018, en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, la Roja goleó 6 a 1 a una Argentina que no contó con Lionel Messi por lesión. Aquella derrota se convirtió en una de las más duras del ciclo de Jorge Sampaoli y dejó numerosas dudas de cara al Mundial de Rusia.