Seguridad

Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de la causa Ovejero

Los denunciantes aseguran haber invertido herencias, ahorros de toda una vida y capital destinado a emprendimientos. En el expediente aparece el relato de una familia que terminó atravesando una profunda crisis.

UNA PRUEBA. Un inversionista fotografió a Diego Ovejero en una reunión que mantuvieron.
UNA PRUEBA. Un inversionista fotografió a Diego Ovejero en una reunión que mantuvieron.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • La Justicia investiga en Tucumán al abogado Diego Ovejero por una presunta estafa con azúcar de $740 millones que arruinó los ahorros de decenas de familias damnificadas.
  • Las víctimas entregaron herencias y ahorros de toda la vida bajo la promesa de inversión en azúcar. El colapso del esquema generó quiebras familiares e intentos de suicidio.
  • La justicia busca determinar responsabilidades y recuperar los fondos. El caso expone la urgencia de regular estas inversiones para evitar futuras estafas y daños sociales.
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