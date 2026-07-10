Presunta estafa piramidal: las respuestas a las dudas que surgen del caso Lebron

La investigación por el caso Lebron, una presunta estafa piramidal, sigue avanzando. Con el correr de los días, surgen del expediente nuevos detalles sobre las denuncias realizadas por unos 15 damnificados contra Franco David Alderete, señalado como responsable de la maniobra.
El expediente recién se está iniciando. Se espera que, al hacerse públicos los problemas financieros del investigado para devolver los fondos que captó, se reciban muchas más denuncias. Esas presentaciones servirán para aclarar el panorama. Por el momento, se están respondiendo varias preguntas. Estas son algunas de ellas:
- ¿Cómo era la maniobra denunciada?
- Según varias denuncias, el titular de Lebron Group SAS invitaba a personas a invertir capitales, pagando una tasa de interés que se fijaba según el monto aportado. En principio, abonaba desde un 7% mensual cuando las inversiones eran en pesos y un 3,4% cuando los inversores entregaban dólares.
- ¿Se sabe cuánto dinero llegó a manejar?
- No. En el expediente que maneja el fiscal Fernando Blanno hay 15 denuncias de personas que reclaman el pago de más de $536 millones. Pero esa cifra podría incrementarse considerablemente si se tiene en cuenta que habría más de un centenar de damnificados. Además, de acuerdo con distintas versiones, en Santiago del Estero habría desarrollado una operatoria similar y algunas personas estarían reclamando alrededor de $1.000 millones. La Justicia también investiga si realizó este tipo de actividades en Córdoba, Catamarca y Santa Fe.
- ¿Qué hacía con el dinero que recibía?
De acuerdo con las denuncias que analiza el fiscal Blanno, los fondos eran utilizados para la importación de suplementos alimentarios y artículos tecnológicos. Alderete es titular de Grupo Lebron SRL, firma con la que comercializaba esos productos. Tenía cinco locales: tres en la capital tucumana, uno en Yerba Buena -donde además funcionaba un bar- y otro en Lules.
- ¿Cuándo comenzó a operar?
- Alderete informó que comenzó con estas operaciones a mediados de 2020 y las habría mantenido hasta marzo de este año. Al parecer, los primeros contratos se firmaron en Lules, su ciudad natal.
- ¿Se conoce cuándo comenzaron los problemas?
- Una minoría de los denunciantes señaló que los inconvenientes comenzaron a mediados de 2023; otros, a mediados de 2024; y la gran mayoría indicó que surgieron en febrero de 2025 y se intensificaron en enero de 2026. Desde entonces, el responsable de Lebron Group comenzó a ser escrachado en las redes sociales. Él habría respondido promoviendo denuncias por calumnias e injurias contra las personas que lo exponían públicamente.
“Esa es una de las razones por las que estamos convencidos de que estamos ante una estafa piramidal. Él siguió captando ahorros pese a que sabía que no podría cumplir con las obligaciones asumidas”, indicó Juan Pablo Bello, representante de algunas de las víctimas. Su colega Aníbal Paz, que también interviene como querellante, agregó: “este es un esquema Ponzi tradicional: va recibiendo inversiones para poder cumplir con los compromisos, pero llega un momento en que debe pagar más de lo que recibe y comienzan los problemas”.
- ¿Toda la operatoria se realizó con una misma empresa?
No. En su declaración ante la Justicia, Alderete explicó que Lebron Group era la única firma que desarrollaba esta actividad. Sin embargo, cuando ARCA le suspendió el CUIT para operar, creó Total Finan SAS, con la que continuó trabajando. No obstante, en el expediente aparecen otras sociedades. Uno de los denunciantes explicó que realizó transferencias a cuentas de empresas identificadas como Sportmed SRL y De Nutrición Argentina SRL, que actualmente están siendo investigadas. Los expertos sospechan que el acusado habría creado distintas firmas que funcionaban como fachadas.
- ¿Puede haber más personas implicadas?
- Hasta el momento, el único investigado es Alderete. Sin embargo, en el expediente aparecen otros nombres que podrían ser analizados para determinar si tuvieron algún grado de participación. Entre ellos figura Iván Manzur Eter, primer administrador de Lebron Group y primo hermano del acusado. También se menciona a Patricia Ghiggia -la primera inversora y también la primera denunciante del caso-, además de Ricardo Villarreal y Celeste Salvatierra, vinculados a Total Finan SAS.
“Esto se está investigando porque podría haber más personas implicadas. Cuando declaró habló de socios, pero no precisó mayores detalles. Veremos qué surge con el avance de la investigación”, sostuvo Juan Guerrero, abogado de otros damnificados. En su exposición ante el Ministerio Público, el empresario indicó que tenía entre 40 y 60 empleados bajo sus órdenes, aunque no especificó cuáles eran sus funciones.
- ¿Qué se sabe de Alderete?
- Es un empresario de 35 años nacido en Lules que, en menos de cinco años, tuvo un crecimiento económico notable. Comenzó comercializando suplementos alimentarios en un pequeño local de su ciudad natal y luego abrió otras cuatro sucursales. También fue socio fundador de Children SAS, una firma administrada por su ex esposa, con quien desarrolla proyectos educativos y jardines maternales. Además, aseguró que estaba trabajando en el lanzamiento de Bronny, una nueva línea de productos alimentarios.
Los denunciantes difundieron y presentaron en la Justicia fotografías de Alderete en diferentes ciudades del mundo, en una vivienda ubicada en un country y conduciendo vehículos de alta gama. Él sostuvo ante la Fiscalía que posee un automóvil modelo 2012 y que no tiene propiedades propias, ya que siempre vivió en inmuebles alquilados.
El investigado también habría tenido aspiraciones políticas. Según sus allegados, admirador del presidente Javier Milei, pretendía convertirse en referente de La Libertad Avanza en Lules. Sin embargo, dirigentes libertarios negaron categóricamente que forme parte de la estructura partidaria o que haya sido considerado como candidato.
- ¿Qué dice sobre la situación que atraviesa?
- Ante la Justicia negó haber cometido una estafa. Reconoció dificultades financieras, pero aseguró que continúa realizando pagos y que actualmente resulta imposible afrontar las exigencias económicas planteadas por algunos denunciantes. Los representantes de las víctimas rechazan esa versión.
“En realidad, Alderete hizo algunas propuestas para saldar las deudas que eran inviables. En lugar de devolver dinero, ofrecía terrenos, suplementos alimentarios o productos tecnológicos. Eran bienes de dudosa procedencia”, explicó Bello. “Además, presionaba para que aceptaran. Les decía que tenía contactos muy importantes, que no le preocupaban las denuncias penales y que, debido a amenazas que había recibido, andaba armado”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
- ¿Cómo seguirá la investigación?
- El fiscal Blanno continuará recibiendo las ratificaciones de las denuncias presentadas por los ahorristas para reunir más información y determinar el encuadre legal del caso. Por el momento, Alderete no se lo acusó de ningún delito y sigue la investigación en libertad.
Esa definición será clave. Si concluye que existió una maniobra fraudulenta, continuará investigando en el ámbito penal. Si entiende que se trata simplemente de un incumplimiento contractual, deberá remitir las actuaciones al fuero civil. En tanto, si considera que se realizaron actividades de intermediación financiera sin autorización, el expediente pasará a la Justicia Federal.
En caso de que la causa continúe en sede penal, ya sea provincial o federal, los investigadores deberán analizar otros aspectos. Por ejemplo, si se confirma la participación de varias personas, podría evaluarse la existencia de una asociación ilícita.
También será necesario determinar el origen de los fondos manejados por la organización, ya que eventualmente podría surgir una investigación por presunto lavado de activos.