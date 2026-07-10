Presunta estafa piramidal: las respuestas a las dudas que surgen del caso Lebron

“Esa es una de las razones por las que estamos convencidos de que estamos ante una estafa piramidal. Él siguió captando ahorros pese a que sabía que no podría cumplir con las obligaciones asumidas”, indicó Juan Pablo Bello, representante de algunas de las víctimas. Su colega Aníbal Paz, que también interviene como querellante, agregó: “este es un esquema Ponzi tradicional: va recibiendo inversiones para poder cumplir con los compromisos, pero llega un momento en que debe pagar más de lo que recibe y comienzan los problemas”.