Alerta para jubilados de PAMI: cómo detectar una estafa y qué datos nunca debés compartir

Resumen para apurados
- PAMI alertó hoy a sus 5,7 millones de afiliados en Argentina sobre estafas virtuales y telefónicas para evitar el robo de datos personales y claves bancarias.
- Ante engaños por redes y llamadas, el organismo aclaró que nunca pide claves y que sus canales oficiales se identifican con la tilde azul de verificación y el teléfono 138.
- La medida busca capacitar a los jubilados contra el ciberdelito, promoviendo la seguridad digital y reduciendo los casos de fraude financiero en una población vulnerable.
PAMI emitió una nueva alerta destinada a sus más de 5,7 millones de afiliados para advertir sobre intentos de estafa virtuales y telefónicos. El organismo previsional remarcó que bajo ninguna circunstancia requiere información personal ni claves de cuentas bancarias por vía telefónica, al tiempo que detalló los mecanismos para identificar correctamente sus plataformas de comunicación autorizadas con el fin de prevenir fraudes.
Dentro de las pautas de prevención difundidas, la entidad instó a mantener la sospecha frente a cualquier llamada o mensaje que solicite credenciales privadas o datos de cuentas bancarias. Ante la detección de un contacto dudoso, se sugiere interrumpir la comunicación de inmediato, evitar la divulgación de cualquier tipo de dato y corroborar siempre la autenticidad del remitente a través de los canales de atención formales de la institución.
Cómo reconocer una cuenta oficial de PAMI
La obra social Pami detalló que sus canales legítimos en redes sociales se reconocen por lucir la tilde azul de verificación al lado del nombre de usuario. Estos perfiles formales disponen de un extenso registro de publicaciones históricas y concentran a miles de seguidores en su comunidad virtual, rasgos de seguridad fundamentales para diferenciarlos de cualquier cuenta apócrifa diseñada con fines delictivos.
- Es importante recordar que PAMI no solicita información personal ni bancaria por teléfono, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales.
- No realiza llamados ni envía mensajes para ofrecer subsidios ni gestionar trámites.
- No tiene intermediarios para la entrega de beneficios.
- Sus cuentas oficiales están verificadas con tilde azul en redes sociales.
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- Si sospechás que alguien intentó estafarte en nombre de PAMI, no compartas datos y comunícate con los canales oficiales:
- Llamando al 138 PAMI Escucha y Responde
- A través de los perfiles oficiales con tilde azul en redes sociales
- Consultando al BOT de PAMI en WhatsApp, Pame, al +54 9 11 4370 3138
- PAMI sigue trabajando para proteger a sus afiliados y recuerda la importancia de estar alerta y no caer en engaños.