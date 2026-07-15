SociedadActualidad

Alerta para jubilados de PAMI: cómo detectar una estafa y qué datos nunca debés compartir

PAMI advirtió a sus afiliados sobre nuevos engaños virtuales y telefónicos, recordando que no solicita información personal ni claves bancarias por canales informales.

Alerta para jubilados de PAMI: cómo detectar una estafa y qué datos nunca debés compartir
PAMI
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • PAMI alertó hoy a sus 5,7 millones de afiliados en Argentina sobre estafas virtuales y telefónicas para evitar el robo de datos personales y claves bancarias.
  • Ante engaños por redes y llamadas, el organismo aclaró que nunca pide claves y que sus canales oficiales se identifican con la tilde azul de verificación y el teléfono 138.
  • La medida busca capacitar a los jubilados contra el ciberdelito, promoviendo la seguridad digital y reduciendo los casos de fraude financiero en una población vulnerable.
Resumen generado con IA

PAMI emitió una nueva alerta destinada a sus más de 5,7 millones de afiliados para advertir sobre intentos de estafa virtuales y telefónicos. El organismo previsional remarcó que bajo ninguna circunstancia requiere información personal ni claves de cuentas bancarias por vía telefónica, al tiempo que detalló los mecanismos para identificar correctamente sus plataformas de comunicación autorizadas con el fin de prevenir fraudes.

Prestaciones del PAMI: Jaldo reclamó una deuda histórica de $40.000 millones

Prestaciones del PAMI: Jaldo reclamó una deuda histórica de $40.000 millones

Dentro de las pautas de prevención difundidas, la entidad instó a mantener la sospecha frente a cualquier llamada o mensaje que solicite credenciales privadas o datos de cuentas bancarias. Ante la detección de un contacto dudoso, se sugiere interrumpir la comunicación de inmediato, evitar la divulgación de cualquier tipo de dato y corroborar siempre la autenticidad del remitente a través de los canales de atención formales de la institución.

Jaldo entregó equipamiento para el Siprosa por más de $2.800 millones y reforzó la inversión en salud pública

Jaldo entregó equipamiento para el Siprosa por más de $2.800 millones y reforzó la inversión en salud pública

Cómo reconocer una cuenta oficial de PAMI

La obra social Pami detalló que sus canales legítimos en redes sociales se reconocen por lucir la tilde azul de verificación al lado del nombre de usuario. Estos perfiles formales disponen de un extenso registro de publicaciones históricas y concentran a miles de seguidores en su comunidad virtual, rasgos de seguridad fundamentales para diferenciarlos de cualquier cuenta apócrifa diseñada con fines delictivos.

  • Es importante recordar que PAMI no solicita información personal ni bancaria por teléfono, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales.
  • No realiza llamados ni envía mensajes para ofrecer subsidios ni gestionar trámites.
  • No tiene intermediarios para la entrega de beneficios.
  • Sus cuentas oficiales están verificadas con tilde azul en redes sociales.
  • Inflación, tasas de interés y empleo: los efectos de una guerra comercial en la vida cotidiana
  • Si sospechás que alguien intentó estafarte en nombre de PAMI, no compartas datos y comunícate con los canales oficiales:
  • Llamando al 138 PAMI Escucha y Responde
  • A través de los perfiles oficiales con tilde azul en redes sociales
  • Consultando al BOT de PAMI en WhatsApp, Pame, al +54 9 11 4370 3138
  • PAMI sigue trabajando para proteger a sus afiliados y recuerda la importancia de estar alerta y no caer en engaños.
Temas PAMIAdministración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Presunto enriquecimiento ilícito: “La casa no es de la intendenta”, afirmó la defensa de Raquel Graneros
1

Presunto enriquecimiento ilícito: “La casa no es de la intendenta”, afirmó la defensa de Raquel Graneros

Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones
2

Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones

Les perdieron la valija en su luna de miel y casi 20 años después la Justicia ordenó una millonaria indemnización
3

Les perdieron la valija en su luna de miel y casi 20 años después la Justicia ordenó una millonaria indemnización

Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millones
4

Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millones

Qué fue de la vida de Carlos Roa: así luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98
5

Qué fue de la vida de Carlos Roa: así luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Ranking notas premium
Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones
1

Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones

Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan
2

Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan

Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millones
3

Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millones

La Terminal estrena nombre y logo: los cambios que se vienen en la estación de ómnibus
4

La Terminal estrena nombre y logo: los cambios que se vienen en la estación de ómnibus

Argentina y México: duele la enemistad que crece
5

Argentina y México: duele la enemistad que crece

Más Noticias
Argentina vs. Inglaterra: la razón por la que miles de escoceses apoyarán a la Selección en la semifinal

Argentina vs. Inglaterra: la razón por la que miles de escoceses apoyarán a la Selección en la semifinal

Mundial 2026: ¿Cómo funcionarán los colectivos y el comercio, a horas de la semifinal entre Argentina-Inglaterra?

Mundial 2026: ¿Cómo funcionarán los colectivos y el comercio, a horas de la semifinal entre Argentina-Inglaterra?

Las predicciones de los videntes para Argentina vs. Inglaterra: qué pasará con Messi y la Selección

Las predicciones de los videntes para Argentina vs. Inglaterra: qué pasará con Messi y la Selección

Científicos revelaron la causa de la mayor extinción masiva de la Tierra y su preocupante vínculo con el presente

Científicos revelaron la causa de la mayor extinción masiva de la Tierra y su preocupante vínculo con el presente

El frente cálido eleva la temperatura en Tucumán: se esperan 28°C y alerta por viento Zonda en los Valles

El frente cálido eleva la temperatura en Tucumán: se esperan 28°C y alerta por viento Zonda en los Valles

Murió Catalina Giraldo: la última entrevista de la colombiana que logró la eutanasia por un trastorno de salud mental

Murió Catalina Giraldo: la última entrevista de la colombiana que logró la eutanasia por un trastorno de salud mental

Se acerca El Niño y cambiará el tiempo en Argentina: cuándo llegarán las tormentas más intensas y qué zonas serán afectadas

Se acerca El Niño y cambiará el tiempo en Argentina: cuándo llegarán las tormentas más intensas y qué zonas serán afectadas

Les perdieron la valija en su luna de miel y casi 20 años después la Justicia ordenó una millonaria indemnización

Les perdieron la valija en su luna de miel y casi 20 años después la Justicia ordenó una millonaria indemnización

Comentarios