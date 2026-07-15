Alerta para jubilados de PAMI: cómo detectar una estafa y qué datos nunca debés compartir

Dentro de las pautas de prevención difundidas, la entidad instó a mantener la sospecha frente a cualquier llamada o mensaje que solicite credenciales privadas o datos de cuentas bancarias. Ante la detección de un contacto dudoso, se sugiere interrumpir la comunicación de inmediato, evitar la divulgación de cualquier tipo de dato y corroborar siempre la autenticidad del remitente a través de los canales de atención formales de la institución.