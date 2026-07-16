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Comerse las uñas: los seis problemas de salud que puede provocar este hábito, según especialistas

Las uñas son parte de la piel y deben cuidarse mucho para evitar que ingresen bacterias y hongos que puedan producir infecciones.

Comerse las uñas es perjudicial para la salud
Comerse las uñas es perjudicial para la salud La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas advierten sobre los riesgos de la onicofagia (comerse las uñas), un hábito común ligado al estrés que puede causar graves problemas físicos y psicológicos.
  • Esta conducta afecta al 30% de niños y 45% de adolescentes. Al dañar la piel, facilita el ingreso de bacterias, daña los dientes y propicia infecciones digestivas.
  • Expertos recomiendan tratar la onicofagia no como una simple manía, sino buscando ayuda profesional para evitar daños crónicos en la salud física y mental a largo plazo.
Resumen generado con IA

Comerse las uñas es una costumbre frecuente que muchas personas realizan de manera automática, especialmente en momentos de estrés, ansiedad o nerviosismo. Aunque suele parecer un hábito inofensivo, los especialistas advierten que puede tener consecuencias para la salud que van mucho más allá del aspecto de las manos.

Esta conducta, conocida como onicofagia, puede favorecer infecciones, afectar la salud bucal, provocar trastornos digestivos e incluso estar relacionada con problemas de ansiedad. Por eso, expertos recomiendan prestar atención cuando se vuelve recurrente.

¿Qué es la onicofagia y por qué ocurre?

La onicofagia es el hábito de morderse las uñas de forma repetitiva. Según datos difundidos por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), está presente en alrededor del 30% de los niños, el 45% de los adolescentes y cerca del 10% de las personas mayores de 35 años.

Desde la Mayo Clinic recuerdan que las uñas forman parte de la piel y cumplen una función protectora, por lo que mantenerlas sanas ayuda a prevenir infecciones y otras complicaciones.

Además, la dermatóloga Lourdes Navarro Campoamor, integrante de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), señala que este hábito no solo perjudica las uñas, sino que también puede repercutir en la salud dental, digestiva, respiratoria y emocional.

Los 6 problemas de salud que puede causar comerse las uñas

Los especialistas advierten que mantener este hábito de forma frecuente puede generar distintas complicaciones.

1. Favorece infecciones

Al morder las uñas y lastimar la piel que las rodea, se facilita el ingreso de bacterias y hongos, aumentando el riesgo de desarrollar infecciones en los dedos.

2. Puede estar relacionado con el estrés y la ansiedad

En muchas personas, la onicofagia funciona como una respuesta automática frente a situaciones de tensión emocional. Si el hábito se mantiene, puede contribuir a perpetuar ese malestar.

3. Se asocia con algunos trastornos psicológicos

Los especialistas indican que, en determinados casos, puede vincularse con trastornos de ansiedad o con el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), por lo que recomiendan consultar con un profesional cuando la conducta resulta difícil de controlar.

4. Aumenta el riesgo de problemas digestivos

Las uñas pueden acumular bacterias, hongos y otras impurezas que ingresan al organismo al ser mordidas, incrementando las posibilidades de sufrir infecciones digestivas.

5. Daña los dientes

La presión constante sobre las piezas dentales puede provocar desgaste, pequeñas fracturas e incluso alterar la alineación de los dientes con el paso del tiempo.

6. Puede afectar la salud respiratoria

Si los microorganismos presentes en las uñas llegan al aparato respiratorio, aumentan las probabilidades de desarrollar infecciones como amigdalitis o faringitis.

Aunque muchas personas consideran que comerse las uñas es solo una manía, los especialistas coinciden en que, cuando se convierte en un hábito persistente, puede tener consecuencias para la salud física y mental. Por eso, si la conducta es frecuente o difícil de controlar, recomiendan buscar asesoramiento profesional.

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