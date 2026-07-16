Comerse las uñas: los seis problemas de salud que puede provocar este hábito, según especialistas

¿Qué es la onicofagia y por qué ocurre?

La onicofagia es el hábito de morderse las uñas de forma repetitiva. Según datos difundidos por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), está presente en alrededor del 30% de los niños, el 45% de los adolescentes y cerca del 10% de las personas mayores de 35 años.