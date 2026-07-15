Un estudio reveló que oler chocolate aumenta el rendimiento físico y permite hacer más repeticiones

Un breve repaso aromático por una tableta de chocolate puede ser todo lo que necesites para facilitar los días en que el gimnasio cuesta el doble. En esos días en los que la rutina se vuelve cuesta arriba, un truco puede resultar la llave: oler un poco de chocolate. El estudio realizado por el profesor adjunto de la Facultad de Ciencias del Deporte y el Ejercicio de la Universidad de Malaya, Mohamed Nashrudin bin Naharudin, y revisado por pares reveló que exponer a una persona que se ejercita al olor a chocolate inmediatamente antes y entre las series de levantamiento de pesas tenía efectos en la supresión del apetito y añadir hasta unas 18 repeticiones más en quienes experimentaron el aroma del chocolate negro.