La capacidad instalada de la industria cayó en mayo: qué sectores fueron los más afectados

Resumen para apurados
- El Indec informó en Argentina que el uso de la capacidad instalada industrial cayó al 58,4% en mayo respecto al año previo, afectado por bajas en metalmecánica y automotriz.
- La contracción fue impulsada por caídas en la producción de maquinaria agrícola y autos, mientras que la refinación de petróleo logró mitigar el impacto general.
- Este descenso refleja una persistente desaceleración en sectores clave, lo que plantea desafíos para la recuperación del empleo y la reactivación económica del país.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informo este miércoles que el uso de la capacidad instalada de la industria manufacturera alcanzó el 58,4% en mayo, una cifra que representa una leve baja respecto del 58,9% registrado en el mismo mes del año pasado.
Aunque la diferencia fue de apenas medio punto porcentual, el indicador reflejó un menor nivel de actividad en varios sectores clave, con especial impacto en la metalmecánica, la industria automotriz y los productos textiles.
Entre los rubros que operaron por encima del promedio general se destacaron la refinación del petróleo, con una utilización del 88,7%; las industrias metálicas básicas, con 75,4%; papel y cartón, con 68,1%; sustancias y productos químicos, con 65,6% y productos alimenticios y bebidas, con 60,0%.
La metalmecánica registró la mayor caída
El mayor retroceso se observó en la metalmecánica, excepto automotores, cuyo nivel de utilización descendió del 46,0% en mayo de 2025 al 38,7% este año.
La baja estuvo impulsada principalmente por la fuerte disminución en la producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico. De acuerdo con el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero, la fabricación de maquinaria agrícola cayó 29,6% interanual, mientras que la producción de electrodomésticos retrocedió 34,1%.
Otro de los sectores más afectados fue la industria automotriz, que operó al 45,5% de su capacidad instalada, muy por debajo del 56,8% registrado en mayo del año pasado.
La caída respondió a una menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices, lo que redujo significativamente el nivel de actividad del sector.
El sector de alimentos y bebidas registró una utilización de la capacidad instalada del 60,0%, inferior al 61,7% observado en mayo de 2025.
La disminución estuvo asociada principalmente a una menor producción de carne vacuna y a una baja en la elaboración de bebidas. Según el IPI manufacturero, la producción de carne vacuna cayó 7,7% interanual, mientras que la elaboración de gaseosas, aguas, cervezas, jugos, sidras y bebidas espirituosas disminuyó 9,3%.
En contraste con el desempeño de la mayoría de los sectores industriales, la refinación del petróleo fue la principal nota positiva del mes.
El sector elevó su nivel de utilización de la capacidad instalada hasta el 88,7%, frente al 73,3% registrado en mayo de 2025. El incremento respondió a un mayor procesamiento de petróleo crudo y estuvo acompañado por un crecimiento en la elaboración de combustibles.
Los sectores con mejor y peor desempeño
El relevamiento también mostró una marcada diferencia entre las distintas ramas industriales. Entre los sectores con mayor utilización de la capacidad instalada se ubicaron: refinación del petróleo (88,7%); industrias metálicas básicas (75,4%); papel y cartón (68,1%); sustancias y productos químicos (65,6%); y productos alimenticios y bebidas (60,0%), todos por encima del promedio general.
En el otro extremo se encontraron los sectores con menor nivel de actividad: metalmecánica, excepto automotores (38,7%); productos de caucho y plástico (39,6%); productos textiles (42,2%); productos del tabaco (43,2%); industria automotriz (45,5%); edición e impresión (54,0%); y productos minerales no metálicos (55,5%), todos por debajo del promedio registrado por la industria manufacturera durante mayo.