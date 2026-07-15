La NASA trabaja en "los taxis aéreos" un medio de transporte podría superar al avión en comodidad

Los vuelos virtuales que cimentarán los taxis aéreos

Los taxis aéreos difieren de los aviones ya que se trata de pequeñas aeronaves de despegue y aterrizaje vertical que están diseñadas para viajes cortos. Los investigadores recopilaron datos sometiendo a los empleados de la NASA a vuelos virtuales intensos. Los simuladores de movimiento de realidad virtual permitieron experimentar los cambios bruscos de dirección e inclinación que podrían sufrir los taxis aéreos del futuro, mostrando a los expertos cómo se sienten esos momentos desde el punto de vista de un pasajero.