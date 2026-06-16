Exceso de helicópteros y vuelos ilegales: la problemática que expuso la tragedia de "Gaspi" y Vignale en Río de Janeiro

El violento accidente ocurrido este domingo en el barrio Recreio dos Bandeirantes que dejó seis víctimas, entre ellas los argentinos y creadores de contenido Gaspar “Gaspi” Prim Díaz (23) y Lucas Vignale (28), puso de manifiesto una problemática que aqueja a los cielos de Río de Janeiro hace tiempo: la masiva afluencia de transporte aéreo privado en la zona. A esto se suman las irregularidades en los permisos de tránsito, así como los incumplimientos de las distancias reglamentarias, panorama que subyace a las investigaciones forenses tras la tragedia del fin de semana.
Río de Janeiro es la ciudad con mayor cantidad de accidentes aéreos de todo Brasil, lo que llevó a un incremento considerable de los siniestros que ocurren por los trayectos con este vehículo. De acuerdo con el diputado estatal Claudio Caiado, quien dio su testimonio al diario Clarín, “Río de Janeiro sufre el exceso de helicópteros de vuelos turísticos”.
Las alarmantes cifras del espacio aéreo carioca
Las estadísticas revelan la intensificación de las colisiones que solo en Río de Janeiro fueron 204 de los 317 incidentes que hubo en todo el país en el periodo entre enero de 2025 y junio de 2026. Es decir, un 64% de los siniestros se concentraron en la ciudad carioca y solo este año ya se registraron 62 hechos en la zona, según informó el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) citado por Clarín.
El incremento del tránsito aéreo se corresponde con una mayor exposición al peligro, donde no solo se trata de más vehículos circulando, sino de naves que no cumplirían con las reglamentaciones vigentes. "Vengo luchando contra los vuelos turísticos que operan abajo de los 1.000 pies. Ellos apagan (el transponder) para no ser identificados por los radares y aumenta los riesgos", explicó Caiado. El funcionario reconoció que es imperante una mayor fiscalización y una normativa más estricta sobre los vuelos de estos vehículos.
Errores humanos e irregularidades en la mira
La principal hipótesis que se baraja en la colisión ocurrida el domingo por la mañana en la que fallecieron el youtuber “Gaspi” y el director de cine Lucas Vignale advierte un error humano, según declaró Alan Luzardo, investigador de la policía de Río de Janeiro. A la vez, un antecedente de ilegalidad se añade a las teorías sobre el accidente. De acuerdo con el medio O Globo, el propietario del helicóptero con matrícula PP-MAC, el que trasladaba a los creadores de contenido argentinos, había sido multado por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) en julio de 2025.
Oswaldo de Luca Filho, el dueño de la aeronave que trasladaba a “Gaspi” y Vignale, se habría negado a mostrar libros, documentos contables, información y estadísticas que le habían requerido los agentes de inspección. Según el medio citado, Filho hacía taxis aéreos ilegales.
Peritajes en marcha tras el accidente
"En una aeronave estaban el piloto y cuatro pasajeros y en la otra estaba solo el piloto; ahora aguardaremos los resultados de la pericia del Cenipa (Centro de Investigaciones y Prevención de Accidentes Aéreos, organismo de la FAB)", agregó Alan Luzardo en Clarín. Los resultados de esta pericia estarían recién dentro de 30 días.
El exceso de helicópteros en Río es una tendencia que no se repite en otros estados brasileños. Por ejemplo San Pablo, una de las ciudades más grandes de Brasil que cuenta con 935 helicópteros registrados, tuvo tan solo siete incidentes en 2023, seis en 2024 y 14 en 2025.
El reclamo de los vecinos por la falta de controles
Entre las principales causas de los accidentes nombradas por Clarín se encuentran las fallas o mal funcionamiento de algún sistema o componente del helicóptero. Mientras que la segunda causa corresponde a choques en el aire cuando dos aeronaves se acercan por debajo de la distancia mínima de seguridad.
Los vecinos de Recreio dos Bandeirantes declararon que los helicópteros suelen volar muy cerca entre ellos y que la zona cuenta con varios helipuertos, aeródromos y rutas aéreas utilizadas para paseos turísticos y viajes privados, como el que ocurrió el domingo.
Es más, Río de Janeiro posee la segunda flota de helicópteros más grande del país con 743 unidades registradas en la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) por detrás de San Pablo. "Río de Janeiro sufre el exceso de helicópteros de vuelos turísticos, poco fiscalizados y la lucha es para endurecer este proceso", repitió Caiado en el medio citado. Y marca que el principal problema es la fiscalización en el cuidado de las máquinas. "Hay 90 vuelos diarios sobre Río de Janeiro", agregó.