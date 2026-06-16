Exceso de helicópteros y vuelos ilegales: la problemática que expuso la tragedia de "Gaspi" y Vignale en Río de Janeiro

Errores humanos e irregularidades en la mira

La principal hipótesis que se baraja en la colisión ocurrida el domingo por la mañana en la que fallecieron el youtuber “Gaspi” y el director de cine Lucas Vignale advierte un error humano, según declaró Alan Luzardo, investigador de la policía de Río de Janeiro. A la vez, un antecedente de ilegalidad se añade a las teorías sobre el accidente. De acuerdo con el medio O Globo, el propietario del helicóptero con matrícula PP-MAC, el que trasladaba a los creadores de contenido argentinos, había sido multado por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) en julio de 2025.