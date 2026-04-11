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Qué sigue después de Artemis II: instalación de una base en la Luna y exploración de Marte

Tras el exitoso regreso de la cápsula Orión, la NASA confirmó que el próximo gran paso será el regreso humano al suelo lunar y la construcción de una estación orbital como puente hacia Marte.

Los astronautas regresaron a salvo en la cápsula espacial Orion. Los astronautas regresaron a salvo en la cápsula espacial Orion. Foto: NASA
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La NASA confirmó el exitoso regreso de la cápsula Orion de Artemis II al Pacífico, marcando el inicio de planes para volver a pisar la Luna en 2028 y luego explorar Marte.
  • Tras el amerizaje en el Pacífico, la agencia anunció que Artemis III enviará astronautas al polo sur lunar, mientras que Artemis IV construirá una estación orbital hacia 2028.
  • Estas misiones consolidarán una base permanente en la Luna, funcionando como puente logístico y científico para los futuros viajes tripulados al planeta Marte en la próxima década.
Resumen generado con IA

El cohete Orión de la misión espacial Artemis II amerizó ayer a las 21:07 –horario de Argentina– luego de una megaempresa que consistió en enviar a cuatro astronautas al espacio, rompiendo el récord de la distancia más alejada a la que se hubiera llegado en la exploración de la Luna. La NASA dio una conferencia de prensa anoche y se esclarecieron cuáles serán los próximos pasos de la misión Artemis, de la cual Artemis II fue solo una etapa.

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Luego del amerizaje que hicieron los astronautas en el océano Pacífico, el rescate tomó más de media hora. Pero la tripulación fue puesta a salvo y las autoridades de la NASA brindaron una conferencia de prensa posteriormente. “Sin dudas cuando vimos todo el cielo despejado y, en el medio, la cápsula haciendo un correcto descenso, ese momento fue maravilloso”, dijo Shawn Quinn, director del equipo de exploración de la NASA, sobre su momento favorito de esta última etapa.

La NASA armará una base permanente en la Luna

Además de Quinn, en la conferencia estuvieron Lori Glaze, directora del sistema de desarrollo de exploración de la NASA; Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA; Rick Henfling, director de vuelo de la misión Artemis II y Howard Hu, director del programa Orión.

Glaze fue la encargada de hablar de cómo continuará el trabajo a partir de la llegada del Orión. “Lo que vimos hoy fue una inspiración, pero al mismo tiempo, un desafío. Y cuando digo desafío me refiero a que, de ahora en adelante, vamos a trabajar incansablemente para pisar la Luna en 2028”, sostuvo.

La última vez que el hombre tuvo presencia en el astro nocturno fue el 11 de diciembre de 1972, cuando Eugene Cernan y Harrison Schmitt llegaron en la misión Apolo 17. Antes, otros 10 astronautas habían pisado suelo lunar, siendo los primeros Neil Armstrong y Buzz Aldrin, de la misión Apolo 11.

La siguiente etapa del megaproyecto será Artemis III, programada para 2027-2028 sin una fecha definida. Será la misión que envíe nuevamente astronautas a la Luna, incluyendo a la primera mujer que pisará el Polo Sur del astro. El objetivo será establecer presencia permanente y explorar la región.

Más tarde, Artemis IV construirá la estación espacial Gateway en órbita lunar y llevará más astronautas. Se espera que esto ocurra para 2028, por lo que cabe resumir que la NASA entró en uno de sus proyectos más ambiciosos. El objetivo final es usar estas misiones como pruebas piloto para, posteriormente, realizar misiones tripuladas a Marte.

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