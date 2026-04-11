Qué sigue después de Artemis II: instalación de una base en la Luna y exploración de Marte

El cohete Orión de la misión espacial Artemis II amerizó ayer a las 21:07 –horario de Argentina– luego de una megaempresa que consistió en enviar a cuatro astronautas al espacio, rompiendo el récord de la distancia más alejada a la que se hubiera llegado en la exploración de la Luna. La NASA dio una conferencia de prensa anoche y se esclarecieron cuáles serán los próximos pasos de la misión Artemis, de la cual Artemis II fue solo una etapa.