LG PlayLa mañana empieza aquí

El frente cálido eleva la temperatura en Tucumán: se esperan 28°C y alerta por viento Zonda en los Valles

El fenómeno de El Niño modifica la circulación atmosférica. Las mínimas no bajarán de los 8°C en los próximos días.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El meteorólogo Cristofer Brito anunció que esta semana llegará un frente cálido a Tucumán, con máximas de 28 °C, impulsado por el fenómeno de El Niño y el viento Zonda.
  • El calentamiento del océano Pacífico altera la circulación atmosférica, lo que generará ráfagas de viento Zonda en el NOA y nevadas en la región de la cordillera.
  • Este cambio climático marca el fin de las bajas temperaturas invernales y anticipa una primavera con más precipitaciones en el este del país y regiones limítrofes.
Resumen generado con IA

Aunque todavía no habrá que guardar los abrigos hasta el año próximo, el ingreso de un frente cálido promete elevar la temperatura en la región y, para Tucumán, se anuncian temperaturas máximas de alrededor de 28 grados, debido al fenómeno conocido como “El Niño”, que junto con el viento zona le aportarán a los días una atmósfera primaveral.

El observador meteorológico, Cristofer Brito, explicó en una entrevista concedida de “La mañana empieza aquí”, noticiero matutino de LG Play, que “todo esto tiene que ver con una circulación atmosférica que, de a poco, comienza a ser típica del fenómeno de ‘El Niño’, durante esta época del año y que también se puede repetir durante la primavera”.

Giro en el pronóstico del tiempo: cómo será el invierno en Tucumán y las provincias del NOA

Giro en el pronóstico del tiempo: cómo será el invierno en Tucumán y las provincias del NOA

Para ser más específico, Brito detalló que “cuando tenemos un fenómeno de ‘El Niño’, que se genera justamente en la época de invierno, la atmósfera comienza de a poco a adecuarse a este calentamiento en el océano Pacífico y cambian los sistemas de alta y de baja presión. En nuestra región nos afecta con cinturones de baja presión, impactando contra la región chilena y pasando hacia el lado argentino, aportando mucha humedad del Pacífico hacia Chile. Van a ver noticias que se espera mucha lluvia en ese país durante estos días. También se anuncia mucho frío, con algunas lluvias y nevadas, en la zona cordillerana de San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz”.

Para el norte del país, el especialista vaticinó “el ingreso de aire cálido del sector norte, que provocará un aumento de las temperaturas y, a su vez, en el oeste de Tucumán, de Catamarca, de Salta, de Jujuy y de La Rioja comienzan a darse episodios de viento sonda, que se va a sentir mucho el jueves, el viernes y el sábado de esta semana”.

¿Qué es el fenómeno de “El Niño”?

Para explica mejor cómo afectará este fenómeno atmosférico a nuestra provincia, Brito detalló que “el océano Pacífico, en la parte del Ecuador, se va calentando muy rápidamente. La atmósfera se está acoplando a ese calentamiento y está respondiendo de esta manera: dejando de lado, en el norte del país, las temperaturas bajas que teníamos hasta hace una semana y haciendo un cambio de circulación atmosférica bastante significativo. Al tener más interacción entre el aire frío del sur y el aire caliente del norte, que viene con humedad y genera más precipitaciones, se esperan lluvias sobre el este del país, el sur de Brasil y de Uruguay. Esas son las zonas que más precipitaciones van a comenzar a tener durante los próximos meses y eso va a responder al evento de ‘El Niño’”.

¿Se adelanta el invierno? Así estará el clima este sábado en Tucumán

¿Se adelanta el invierno? Así estará el clima este sábado en Tucumán

¿Cómo seguirá el invierno en Tucumán?

“Por lo menos esperamos que en Tucumán tengamos temperaturas máximas que pueden llegar hoy, por ejemplo, a los 21 °C y de ahí va a empezar a subir durante los próximos días hasta llegar al jueves y al viernes, que van a ser las dos jornadas más cálidas de esta semana, con máximas de 26 °C y 28 °C”, pronosticó Brito, que advirtió además que “durante el domingo podríamos tener algunas precipitaciones y un ligero descenso de la temperatura, que se va a percibir, más que nada, en las temperaturas máximas, porque a las mínimas les va a costar bastante: en los próximos 5 a 7 días no bajará de los 8 °C. Van a ser mínimas un poco altas para la época del año y máximas que van a estar recién hacia el sábado y más que nada domingo y lunes ubicándose en valores entre los 17 °C y 19 °C”.

Se viene un invierno más cálido de lo normal en Tucumán y otras nueve provincias

Se viene un invierno más cálido de lo normal en Tucumán y otras nueve provincias

Al ser consultado si nuestra provincia volverá a padecer temperaturas bajas, Brito comentó que esos días gélidos “ya no se van a repetir. Sí podemos tener algún ingreso aire polar. El invierno todavía no terminó. Este pasaje sucesivo del sistema de baja presión sobre la región patagónica puede dar lugar a que algún pulso de aire frío se escape hacia el norte y nos haga buscar las camperas de repente, pero máximo dos o tres días. Luego vuelven a subir las temperaturas”.

Se vienen días más cálidos y cuidado con el viento Zonda en los Valles Calchaquíes

El propio Brito había vaticinado, hace algunas semanas, que "el invierno comenzará de una manera y va a terminar de otra". Sostenido a ese pronóstico, apuntó que "vamos camino a dejar de lado el frío para comenzar a adecuarnos, de a poco, a temperaturas más templadas. Todo esto sucede porque 'El Niño' ya estaba presente cuando comenzó junio y era cuestión de tiempo para que la atmósfera comience a acoplarse ese calentamiento del Pacífico, en la zona del Ecuador. Estas temperaturas que van en aumento, con estos cambios tan bruscos, con este viento Zonda que hay pronosticado para el final de la semana en la zona de los valles. La gente de Colalado del Valle y Amaicha del Valle deberá tomar precauciones porque pueden tener mucho viento el viernes y el sábado".

Temas Servicio Meteorológico NacionalVacaciones de inviernoCristofer Brito
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El meteorólogo Cristofer Brito explicó cuándo dejará de llover en Tucumán

El meteorólogo Cristofer Brito explicó cuándo dejará de llover en Tucumán

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Alrededor de 65.000 turistas llegaron a Tucumán en el inicio de las vacaciones de invierno: cuáles fueron los puntos más visitados

Alrededor de 65.000 turistas llegaron a Tucumán en el inicio de las vacaciones de invierno: cuáles fueron los puntos más visitados

El tiempo en Tucumán: ¿Chau invierno? Anuncian que El Niño traerá temperaturas primaverales esta semana

El tiempo en Tucumán: ¿Chau invierno? Anuncian que "El Niño" traerá temperaturas primaverales esta semana

Lo más popular
Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones
1

Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones

Presunto enriquecimiento ilícito: “La casa no es de la intendenta”, afirmó la defensa de Raquel Graneros
2

Presunto enriquecimiento ilícito: “La casa no es de la intendenta”, afirmó la defensa de Raquel Graneros

Tensión en el barrio Oeste II: el enfrentamiento entre dos grupos llegó a las redes sociales
3

Tensión en el barrio Oeste II: el enfrentamiento entre dos grupos llegó a las redes sociales

El caso de la estafa con azúcar se deriva a la Justicia Federal por sospechas de lavado y evasión
4

El caso de la estafa con azúcar se deriva a la Justicia Federal por sospechas de lavado y evasión

Las tensiones de una semana de emociones
5

Las tensiones de una semana de emociones

Ranking notas premium
Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan
1

Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan

Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones
2

Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones

La Terminal estrena nombre y logo: los cambios que se vienen en la estación de ómnibus
3

La Terminal estrena nombre y logo: los cambios que se vienen en la estación de ómnibus

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio
4

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio

Vacaciones de invierno: 11 actividades para disfrutar en familia o con amigos en Tucumán
5

Vacaciones de invierno: 11 actividades para disfrutar en familia o con amigos en Tucumán

Más Noticias
Colapinto corre el GP de Bélgica: días, horarios y cómo ver la carrera del fin de semana

Colapinto corre el GP de Bélgica: días, horarios y cómo ver la carrera del fin de semana

Les perdieron la valija en su luna de miel y casi 20 años después la Justicia ordenó una millonaria indemnización

Les perdieron la valija en su luna de miel y casi 20 años después la Justicia ordenó una millonaria indemnización

Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones

Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones

Se ajustarán los topes de facturación y los montos mensuales del Monotributo

Se ajustarán los topes de facturación y los montos mensuales del Monotributo

Presunto enriquecimiento ilícito: “La casa no es de la intendenta”, afirmó la defensa de Raquel Graneros

Presunto enriquecimiento ilícito: “La casa no es de la intendenta”, afirmó la defensa de Raquel Graneros

El caso de la estafa con azúcar se deriva a la Justicia Federal por sospechas de lavado y evasión

El caso de la estafa con azúcar se deriva a la Justicia Federal por sospechas de lavado y evasión

Tensión en el barrio Oeste II: el enfrentamiento entre dos grupos llegó a las redes sociales

Tensión en el barrio Oeste II: el enfrentamiento entre dos grupos llegó a las redes sociales

Recuerdos fotográficos: cuando el cierre del bar El Bocha dejó un vacío en la ciudad

Recuerdos fotográficos: cuando el cierre del bar El Bocha dejó un vacío en la ciudad

Comentarios