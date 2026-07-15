El frente cálido eleva la temperatura en Tucumán: se esperan 28°C y alerta por viento Zonda en los Valles

¿Cómo seguirá el invierno en Tucumán?

“Por lo menos esperamos que en Tucumán tengamos temperaturas máximas que pueden llegar hoy, por ejemplo, a los 21 °C y de ahí va a empezar a subir durante los próximos días hasta llegar al jueves y al viernes, que van a ser las dos jornadas más cálidas de esta semana, con máximas de 26 °C y 28 °C”, pronosticó Brito, que advirtió además que “durante el domingo podríamos tener algunas precipitaciones y un ligero descenso de la temperatura, que se va a percibir, más que nada, en las temperaturas máximas, porque a las mínimas les va a costar bastante: en los próximos 5 a 7 días no bajará de los 8 °C. Van a ser mínimas un poco altas para la época del año y máximas que van a estar recién hacia el sábado y más que nada domingo y lunes ubicándose en valores entre los 17 °C y 19 °C”.