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Giro en el pronóstico del tiempo: cómo será el invierno en Tucumán y las provincias del NOA

La tendencia ubica al norte argentino como una de las regiones donde el invierno mostrará las anomalías térmicas más marcadas del país.

Giro en el pronóstico del tiempo: cómo será el invierno en Tucumán y las provincias del NOA
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional anunció que Tucumán y el NOA registrarán un invierno más cálido de lo habitual entre junio y agosto de 2026 debido a anomalías térmicas.
  • Este fenómeno se prevé en el Pronóstico Climático Trimestral, el cual indica que las lluvias seguirán siendo escasas por la estación seca característica de la región norteña.
  • Se anticipa una menor frecuencia de frío polar continuo, lo que servirá de guía para planificar actividades y recursos, aunque se aclara que no se descartan heladas puntuales.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional difundió su pronóstico para junio, julio y agosto. El Noroeste Argentino tendrá un invierno más cálido que el habitual, mientras que las lluvias seguirán siendo escasas por la estación seca.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su Pronóstico Climático Trimestral para el período junio-julio-agosto de 2026 y anticipó un escenario que podría modificar las características habituales del invierno en gran parte del país.

Según el informe oficial, las provincias del Noroeste Argentino (NOA), entre ellas Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja, presentan una alta probabilidad de registrar temperaturas superiores a los valores normales para esta época del año.

CAMBIO. El nuevo pronóstico para el trimestre, según el SMN CAMBIO. El nuevo pronóstico para el trimestre, según el SMN

La tendencia ubica al norte argentino como una de las regiones donde el invierno mostrará las anomalías térmicas más marcadas del país, con jornadas más templadas y menor frecuencia de episodios de frío persistente.

Cómo será el invierno en Tucumán y el NOA

De acuerdo con los mapas difundidos por el organismo nacional, el NOA aparece dentro de la categoría de temperaturas "Superiores a la Normal", lo que indica una mayor probabilidad de que los registros medios del trimestre se ubiquen por encima de los valores históricos.

Esto no significa que no habrá días fríos o heladas. Los especialistas aclaran que pueden producirse ingresos de aire polar y descensos bruscos de temperatura, aunque en términos generales el invierno tendría características más benignas que las habituales.

Para Tucumán, por ejemplo, se espera una temporada con mañanas frescas y noches frías, pero con temperaturas máximas que podrían ubicarse por encima de los promedios históricos en numerosas jornadas.

¿Lloverá más en el norte argentino?

A diferencia de lo que ocurrirá en Buenos Aires y parte de la región pampeana, donde el SMN prevé precipitaciones normales o superiores a las normales, el NOA continuará atravesando su período seco característico del invierno.

Las provincias del norte mantendrán niveles de precipitaciones acordes a la estación, una época del año en la que tradicionalmente se registran escasas lluvias.

Por ese motivo, el organismo no anticipa cambios significativos en el régimen de precipitaciones para la región, aunque no se descartan eventos puntuales asociados a sistemas meteorológicos específicos.

Buenos Aires tendrá un invierno distinto

Mientras el NOA experimentará principalmente temperaturas más elevadas, el panorama para Buenos Aires será diferente. El SMN prevé una combinación de temperaturas normales a superiores a las normales y lluvias por encima de los valores históricos.

Esto podría traducirse en un invierno más húmedo y menos riguroso que otros años, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Qué significa el pronóstico trimestral

El Pronóstico Climático Trimestral se elabora mediante modelos climáticos nacionales e internacionales y permite identificar tendencias generales para los próximos tres meses.

Desde el SMN recuerdan que estas previsiones no reemplazan los pronósticos diarios o semanales, ya que no permiten anticipar eventos específicos como tormentas, heladas intensas u olas de frío.

Sin embargo, sí ofrecen una guía sobre el comportamiento esperado de las temperaturas y las precipitaciones en cada región del país.

Las claves del invierno 2026

Tucumán y el NOA: temperaturas superiores a las normales para la época.

Se mantendrá la estación seca característica del invierno en el norte argentino.

Menor probabilidad de períodos prolongados de frío intenso.

Buenos Aires y el AMBA tendrían más lluvias que el promedio histórico.

El pronóstico abarca junio, julio y agosto de 2026.

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