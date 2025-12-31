Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Altas temperaturas, humedad elevada y algunos chaparrones aislados marcarán el cierre de 2025. Así lo anticipó el observador meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional Cristofer Brito, quien indicó que el momento del brindis llegaría sin lluvias, aunque con mucho calor.
Este último día del año se anticipa con condiciones típicas del verano tucumano, como calor intenso, ambiente húmedo y algo de inestabilidad durante la tarde. Según Brito, hoy el termómetro alcanzará una máxima de entre 33 y 34 grados, con una sensación térmica que podría volver a superar los 35 o 36 grados.
“El ambiente va a estar muy pesado por la humedad, por lo que será un final de año caluroso”, adelantó. En ese contexto, advirtió que durante las próximas horas podrían registrarse chaparrones aislados, producto de la combinación entre el calor y la humedad.
No obstante, llevó tranquilidad respecto al horario más esperado de la noche. “Al momento del brindis esa inestabilidad ya debería haber pasado. Esperamos un cielo despejado o parcialmente nublado”, aseveró. Sólo en zonas del norte de la provincia y áreas de montaña, como Trancas, podría persistir algo de inestabilidad durante la noche.
Y ante el clásico dilema de fin de año, mesa adentro o mesa afuera, Brito dijo que ambas opciones serán posibles. “Va a estar lindo, pero con mucho calor. Lo ideal será contar con ventilador o aire acondicionado, aunque también se puede disfrutar al aire libre sin mayores inconvenientes”, sostuvo el especialista.
No se repetirá la lluvia
Por otro lado, Brito se refirió a las lluvias intensas que se registraron recientemente en la provincia y que provocaron complicaciones en distintos puntos. “En la capital llegamos a casi 100 milímetros en un solo día, lo que representa más de la mitad de lo que suele llover en todo un mes”, detalló.
En el interior, los registros también fueron significativos, ya que en Aguilares la cifra alcanzó los 45 milímetros, mientras que en otros sectores se midieron entre 20 y 30 mm. De todas formas, aclaró que ese evento fue excepcional y que no se espera una repetición con la misma intensidad en las próximas jornadas.
“Hoy y mañana puede haber chaparrones, pero de manera más débil y aislada. Por eso no tenemos alerta meteorológica”, explicó.
Cómo arranca enero
De cara al inicio de 2026, anticipó un enero exigente en términos climáticos. “Los primeros 10 a 15 días van a ser de mucho calor y mucha humedad”, señaló.
Para quienes planean viajar a los Valles Calchaquíes o zonas montañosas del NOA, pidió extremar las precauciones. “Se espera una primera quincena con mucha precipitación en áreas de montaña, lo que puede generar crecidas de ríos, derrumbes y cortes de ruta”, advirtió.
El patrón, señaló, será repetitivo: días con sol, lluvias y tormentas por la tarde y noches más frescas.