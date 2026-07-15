Se acerca El Niño y cambiará el tiempo en Argentina: cuándo llegarán las tormentas más intensas y qué zonas serán afectadas

Resumen para apurados
- A partir del 16 de julio, el fenómeno de El Niño provocará fuertes tormentas, lluvias y granizo en el centro y norte de Argentina debido a un brusco cambio meteorológico.
- Tras días de frío y estabilidad, el ingreso de aire húmedo desde el Amazonas interactuará con aire frío, elevando la temperatura norteña hasta 22°C por encima de lo habitual.
- Especialistas prevén que la inestabilidad se extienda durante el fin de semana y la próxima semana, generando tormentas de gran desarrollo con efectos prolongados en la región.
Después de varios días marcados por el frío y la estabilidad atmosférica en gran parte de la Argentina, las condiciones meteorológicas podrían cambiar de manera significativa hacia el final de la semana con la llegada de El Niño.
Los pronósticos anticipan un período de inestabilidad que comenzaría el jueves 16 de julio y se intensificaría desde el viernes, con probabilidad de tormentas fuertes, lluvias abundantes, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento.
De acuerdo con el análisis de Meteored, este escenario responde a la combinación de distintos factores atmosféricos que favorecerán la formación de fenómenos intensos durante varios días consecutivos en el Cono Sur.
El Niño favorece un escenario propicio para tormentas intensas
Uno de los elementos que influirá en este cambio del tiempo es El Niño, un fenómeno climático que modifica la circulación atmosférica sobre Sudamérica y potencia el ingreso de aire cálido y húmedo desde la Amazonía hacia el norte argentino.
Según explicó Meteored, este aporte de humedad se combina con el fortalecimiento de las corrientes de viento en distintos niveles de la atmósfera. Mientras la corriente en chorro subtropical favorece el desarrollo vertical de las nubes de tormenta, la corriente de bajo nivel transporta calor y humedad hacia el centro y norte del país.
Ese flujo de aire funciona como un verdadero corredor de humedad que alimenta las condiciones necesarias para la formación de tormentas. Incluso, durante algunos momentos del pronóstico, las temperaturas en sectores del norte argentino podrían ubicarse hasta 22 °C por encima de los valores habituales para esta época del año.
El contraste entre ese ambiente cálido y húmedo y el ingreso de aire más frío e inestable creará un escenario favorable para la aparición de fenómenos meteorológicos de fuerte intensidad.
Cuándo se espera el cambio del clima
Las primeras tormentas podrían desarrollarse desde el jueves 16 de julio, aunque los especialistas prevén que las condiciones más adversas se presenten entre el viernes 17 y el fin de semana. La inestabilidad podría extenderse durante varios días e incluso mantenerse hasta la próxima semana, favoreciendo la formación de sistemas de tormentas de gran desarrollo.
Entre los principales fenómenos previstos se encuentran lluvias intensas en cortos períodos, abundante actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento de consideración, producto de la interacción entre el aire cálido y húmedo proveniente del norte y la circulación atmosférica más fría en altura.