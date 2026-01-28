Cuánto dura el enamoramiento y qué pasa después en la relación

Este cambio de fase ocurre cuando las hormonas, como la dopamina y la oxitocina, que están involucradas en la sensación de euforia y placer durante el enamoramiento, empiezan a estabilizarse. A medida que la relación avanza, las parejas pasan a conocerse más profundamente, lo que puede llevar a una fase de aceptación, pero también a la posibilidad de conflictos o desacuerdos.