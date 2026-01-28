Secciones
SociedadEstilo de vida

Cuánto dura el enamoramiento y qué pasa después en la relación

Los expertos explican qué es lo que ocurre en la psiquis en esta etapa.

Cuánto dura el enamoramiento y qué pasa después en la relación
Hace 6 Min

El enamoramiento es una de las experiencias más intensas y emocionantes que una persona puede vivir. 

Telepsicología, la nueva propuesta de Salud: de qué se trata este nuevo servicio

Telepsicología, la nueva propuesta de Salud: de qué se trata este nuevo servicio

Sin embargo, una de las preguntas más comunes es: ¿cuánto tiempo dura realmente esta etapa en una relación?

¿Cuánto tiempo suele durar la fase inicial de una relación amorosa?

Según los estudios psicológicos, el enamoramiento no es un estado permanente, sino que suele durar entre 6 meses y 2 años, dependiendo de varios factores.

Durante este período, las parejas experimentan una intensa conexión emocional, atracción física y una idealización mutua que no necesariamente se mantiene en el tiempo. La psicología explica que, con el paso del tiempo, el enamoramiento da paso a otros tipos de relaciones más maduras y equilibradas.

Este cambio de fase ocurre cuando las hormonas, como la dopamina y la oxitocina, que están involucradas en la sensación de euforia y placer durante el enamoramiento, empiezan a estabilizarse. A medida que la relación avanza, las parejas pasan a conocerse más profundamente, lo que puede llevar a una fase de aceptación, pero también a la posibilidad de conflictos o desacuerdos. 

Es en este proceso donde muchas parejas logran establecer una relación más sólida, basada en la confianza y el compromiso, aunque el “fuego” inicial disminuye.

Las 4 etapas por las que pasa una persona enamorada

Atracción física y química: en esta fase, los niveles de dopamina son elevados, lo que produce una sensación de euforia y placer. Es común que las personas idealicen a su pareja y vean todo a través de una “luna de miel”.

Conexión emocional: después de la fase inicial, la relación se profundiza. Aquí las parejas comienzan a conocerse mejor y a compartir experiencias más personales, lo que lleva a una mayor intimidad emocional.

Realidad y ajuste: con el tiempo, los aspectos idealizados de la pareja empiezan a desvanecerse, y las diferencias personales pueden salir a la luz. Esta fase implica aprender a manejar conflictos y adaptarse a las imperfecciones del otro.

Compromiso y estabilidad: en esta etapa, la relación se estabiliza. Las parejas se centran en crear una vida compartida a largo plazo, con un mayor énfasis en el respeto, el amor maduro y el apoyo mutuo.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué dicen algunos psicólogos sobre las mujeres que se dejan las canas

Qué dicen algunos psicólogos sobre las mujeres que se dejan las canas

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Lo más popular
Atlético Tucumán, un equipo que corre mucho pero piensa poco
1

Atlético Tucumán, un equipo que corre mucho pero piensa poco

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Central Córdoba
2

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Central Córdoba

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta
3

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír
4

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido
5

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest
6

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

Más Noticias
Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Comentarios