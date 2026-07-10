Se fundió el motor de su camioneta 0km, quedó varado y las automotrices deberán pagarle una suma millonaria

La suma dispuesta como resarcimiento por la magistrada se tomó de los $135.000 que costó trasladar el vehículo desde el sur hasta Tres Arroyos, y los $3.000.000 fueron estipulados en concepto de resarcimiento moral. Sin embargo, no se dio lugar al reclamo por daño punitivo al considerarse que no medió dolo. La resolución también dispuso un plazo de 10 días para abonar el monto indicado desde el momento en que la sentencia quede firme.