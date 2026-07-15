Nevadas intensas y viento blanco: dónde rigen las alertas amarilla y naranja este miércoles

Alerta del SMN: dónde se esperan nevadas, lluvias y fuertes vientos

La alerta naranja por nevadas rige para el oeste y noroeste de Neuquén. De acuerdo con el SMN, se esperan acumulaciones de nieve de entre 40 y 60 centímetros, aunque esos valores podrían ser superiores en algunos sectores. En las áreas de mayor altura también podrían presentarse episodios de viento blanco que reduzcan significativamente la visibilidad, mientras que en las zonas más bajas no se descartan precipitaciones en forma de lluvia y nieve.