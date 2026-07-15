Nevadas intensas y viento blanco: dónde rigen las alertas amarilla y naranja este miércoles
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarillas para este miércoles 15 de julio por nevadas, lluvias, viento y viento Zonda. Conocé qué provincias serán las más afectadas, qué fenómenos se esperan y las recomendaciones oficiales para prevenir riesgos.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas naranja y amarilla por nevadas y viento Zonda para este miércoles 15 de julio en siete provincias del país para prevenir riesgos meteorológicos.
- Neuquén registrará hasta 60 cm de nieve y viento blanco, mientras que Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Tucumán sufrirán lluvias y ráfagas de hasta 100 km/h.
- Ante estas condiciones, las autoridades instan a la población a extremar precauciones al conducir, asegurar objetos sueltos y evitar salir para prevenir accidentes graves.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas meteorológicas de nivel naranja y amarillo para este miércoles 15 de julio debido a la presencia de nevadas, lluvias, viento y viento Zonda en distintas regiones del país. En total, siete provincias se verán alcanzadas por los distintos fenómenos previstos para la jornada.
El nivel naranja fue declarado para sectores de Neuquén por nevadas intensas, mientras que las alertas amarillas alcanzan a zonas de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Tucumán.
Alerta del SMN: dónde se esperan nevadas, lluvias y fuertes vientos
La alerta naranja por nevadas rige para el oeste y noroeste de Neuquén. De acuerdo con el SMN, se esperan acumulaciones de nieve de entre 40 y 60 centímetros, aunque esos valores podrían ser superiores en algunos sectores. En las áreas de mayor altura también podrían presentarse episodios de viento blanco que reduzcan significativamente la visibilidad, mientras que en las zonas más bajas no se descartan precipitaciones en forma de lluvia y nieve.
En tanto, la alerta amarilla por nevadas afecta al oeste de Mendoza, donde se pronostican nevadas persistentes con acumulaciones estimadas entre 30 y 50 centímetros. El organismo advirtió además que el fenómeno estará acompañado por vientos intensos y posibles condiciones de viento blanco.
Para el sudoeste de Neuquén también se emitió una alerta amarilla por lluvias. Allí se prevén precipitaciones persistentes con acumulados de entre 10 y 20 milímetros, con posibilidad de que en las zonas de mayor elevación se registren nevadas o precipitaciones mixtas.
Respecto del viento, el SMN emitió una alerta amarilla para el oeste de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca, además de sectores del sur de Salta y del oeste de Tucumán. En estas áreas se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en las zonas cordilleranas, reduciendo la visibilidad.
Por otra parte, el viento Zonda afectará el sur y parte del norte de Mendoza, el centro de San Juan y La Rioja. El fenómeno podría presentar velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora, además de provocar un aumento repentino de la temperatura y un marcado descenso de la humedad.
Recomendaciones del SMN ante las alertas meteorológicas
Ante las nevadas intensas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda respetar las indicaciones de las autoridades, salir únicamente si resulta indispensable y utilizar vehículos preparados para circular sobre hielo o nieve. También aconseja ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono y disponer de un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, botiquín y otros elementos básicos.
En las zonas bajo alerta por viento, el organismo sugiere evitar actividades al aire libre, retirar o asegurar objetos que puedan desplazarse con las ráfagas, mantenerse alejado de árboles, postes, carteles y estructuras inestables, además de conducir con extrema precaución debido a la reducción de la visibilidad.