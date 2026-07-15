Se ajustarán los topes de facturación y los montos mensuales del Monotributo

Con este ajuste, el monto máximo de facturación anual para permanecer en el sistema se elevará de los actuales $ 108,3 millones a casi $ 126,5 millones. El ajuste del 16,8% impactará en todos los escalones de la tabla. Para la Categoría A, la más baja del esquema y donde se concentra el 53% de los contribuyentes, el tope de ingresos anuales pasará de $ 10,2 millones a unos $ 12 millones (un promedio de $ 1.000.390 mensuales). En consecuencia, la cuota total que incluye impuesto y aportes a la seguridad social ascenderá de $ 42.386,74 a un estimado de $ 49.508. En el otro extremo, la Categoría K -el escalón más alto- mantendrá la unificación de topes para comercio y servicios establecida en la reforma fiscal de 2024, aunque persistirá la diferencia en los montos a pagar.