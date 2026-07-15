El caso de la estafa con azúcar, a la Justicia Federal por sospechas de lavado y evasión

“Se advierte que en los hechos investigados se habría desplegado un esquema sistemático y habitual de captación de fondos de terceros. Estas conductas, consistentes en recibir dinero del público bajo promesas de rentabilidad fija, entregando pagarés, cheques y reconocimientos de deuda, configuran, prima facie, una operatoria de intermediación financiera no autorizada. Dicha figura protege, eminentemente, la exclusividad estatal en la captación del ahorro público y el orden económico y financiero a nivel nacional”, fundamentó el magistrado.