Los premios Mercedes Sosa llegan cada vez más lejos y se expanden fuera de Tucumán

- Este año se presentaron miles de artistas argentinos y latinoamericanos, de Paraguay, Uruguay y Chile que viven en sus países o en el exterior, fue una de las particularidades. Por ejemplo, el Mejor Tributo lo recibió una intérprete paraguaya, Clara Mutsuko, quien está en gira por Tucumán con un repertorio -precisamente- de Mercedes Sosa. Hubo más de 200 artistas de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, impulsados por un influencer de su zona que los invitó, y Clara se enteró por él. Se están expandiendo de una manera imprevisible y totalmente exponencial porque hay muchísimo material y muchísima música independiente, sobre todo ahora con las redes sociales. Y hay una cantidad enorme de artistas emergentes que no tienen sello discográfico y se expresan todas maneras, con muchísimo esfuerzo.