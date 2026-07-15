Los premios Mercedes Sosa llegan cada vez más lejos y se expanden fuera de Tucumán

Desde Tucumán, los premios Mercedes Sosa han ganado rápidamente el territorio nacional, al punto que la reciente entrega de esos galardones han tenido muchos más ganadores de otras provincias que locales.
Cuantitativamente, nueve de los 32 reconocimientos fueron para artistas tucumanos, mientras que otros tantos recayeron en bonaerenses y de Capital Federal, y el resto fue distribuido entre Santa Fe, La Pampa, La Rioja, Jujuy, Salta, Córdoba e incluso el exterior, con triunfadores de Paraguay y de Ucrania. Carina Érica Fraszczak, organizadora de la ceremonia que se transmitió por televisión -no fue presencial-, destaca que en estos premios no se busca determinar “quién es mejor que el otro, sino que es una herramienta para visibilizar el trabajo de los músicos y ayudar a empujar sus carreras”. “No cuentan ni con apoyo estatal ni privado. Somos autogestionados y pertenecemos al primer eslabón de la industria musical”, agrega en diálogo con LA GACETA.
- La convocatoria creció respecto a ediciones anteriores...
- Este año se presentaron miles de artistas argentinos y latinoamericanos, de Paraguay, Uruguay y Chile que viven en sus países o en el exterior, fue una de las particularidades. Por ejemplo, el Mejor Tributo lo recibió una intérprete paraguaya, Clara Mutsuko, quien está en gira por Tucumán con un repertorio -precisamente- de Mercedes Sosa. Hubo más de 200 artistas de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, impulsados por un influencer de su zona que los invitó, y Clara se enteró por él. Se están expandiendo de una manera imprevisible y totalmente exponencial porque hay muchísimo material y muchísima música independiente, sobre todo ahora con las redes sociales. Y hay una cantidad enorme de artistas emergentes que no tienen sello discográfico y se expresan todas maneras, con muchísimo esfuerzo.
- ¿Qué te sorprendió especialmente en esta oportunidad?
- Han crecido muchísimas categorías. Por ejemplo, en Jazz hubo más de 100 inscripciones y lo ganó “Música para el aire”, de Demián Ornstein Trío. Este año tuve que ser muy dura en cuanto a la fecha del álbum. Sinceramente pensaba que, por la cuestión económica, iba a decrecer o, a lo sumo, mantenerse. Sin embargo, mientras la actividad está peor, es cuando más música se necesita.
- ¿Cuál es tu próximo objetivo?
- Estoy queriendo institucionalizar esta entrega con mucha seriedad para que los premios tengan una entidad que lo avale y que sea un patrimonio inmaterial cultural de todos. Es de los nietos de Mercedes y de nosotros.
- ¿Tenés una prioridad?
- Necesito más jurados, ese el cuello de botella, y la única manera es hacer una aplicación para ampliar la participación y que todos los músicos inscritos en el Instituto Nacional de la Música -independientes o no independientes- y también de asociaciones latinoamericanas puedan inscribirse y hacer una especie de votación. Sería algo mucho más sofisticado que lo que estoy haciendo ahora. Este año el presidente del jurado fue Cheche Alara, un argentino directivo de los Grammy que dirige las orquestas en sus ceremonias todos los años.
- Estás radicada en Alemania, y la distancia implica un desafío especial supongo...
- No te digo lo difícil que es cada vez hacer esto. Me siento bien por un lado y mal por el otro, porque este año -por ejemplo- hubo nombres como Federico Gamba, Jero Santillán y un montón más que son tremendamente talentosísimos que no ganaron. Yo quisiera darle premios a todos y que se transforme, algún día, en algo más grande en el que pueda haber un lugar donde los artistas se reúnan en la previa y en el pos para una convivencia y para conocerse.
- En esta ocasión, el premio estuvo atravesado por las polémicas descalificaciones a “La Negra” de parte del titular de Radio Nacional Tucumán, Enzo Ferreira...
- Sí, y por ese contexto, el premio a la Trayectoria tenía que recaer en Juan Falú, no tan sólo por lo que dijo de Mercedes Sosa sino porque es un artista y un músico que siempre está comprometido en ayudar a otros músicos. En la otra punta generacional, el premio Revelación lo ganó un chico de 13 años, Juan Cantello, de San Andrés de Giles, que sorprende con su talento y sensibilidad.
- Las principales estatuillas fueron para otras provincias...
- Sí, pero alrededor del 40% quedó en manos de tucumanos. El Bronce lo ganó “De muchas formas lo mismo” (primer disco del trío que conforman Abi González, Violeta Videla y Federico Siksny); la Plata fue para Mauricio Pereyra por “Ritual de luz” y el Oro se lo llevó Juanito el Cantor con “El afán de darle vueltas”, que también obtuvo los premios a Compositor (el sábado 25 de este mes actuará en Tucumán con Soema Montenegro en La Taberna de Saturno, de Yerba Buena). El mejor videoclip fue votado por el público y se impuso Valentina Moreno por “Viaje a las estrellas”.
Otros triunfadores
En otras categorías vinculadas con el folclore, ganaron la santafesina Patricia Gómez en Álbum por “Radio Goya Volúmen 2”; las pampeanas Campo Loop en Alternativo por “Grito gaucha”; como Mejor Canción, “Jujuy de noche”, de Manu Estrada, quien se impuso además en Colaboración con Nadia Larcher por “Antes que llegue el Carnaval”; y en Álbum Instrumental, “A los cerros”, del dúo de Seva Castro y Santiago Arias.
También hubo estatuillas para los cordobeses de Casi Nanas al Mejor Álbum Infantil; en Tango, la Orquesta de la Escuela de Música Popular de Avellaneda; en Worldmusic, “Altiplano”, dúo de guitarras y flautas integrado por Claudio Ceccoli y Diego Suárez de Pergamino; en Reggae, “Sesiones en el living”, de Aymará; en Clásico, “Música para cuerdas - Volumen 1”, del grupo que conduce Reno Pignoni; en tanto que Mejor Cantautora fue elegida Catalina Telerman por “Ígnea”
En otros rubros, como Mejor Diseño de Portada ganó “Y el canto de todas”, de Rafael Serrallet y la Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv (Ucrania); Ingeniería de Grabación, Germán Cóppola por “Crónicas del barrio de Gerli” y a Produccción Musical, “Gredales”, de La Rioja.
Estatuillas en casa: los triunfadores locales
Nueve categorías de los premios Mercedes Sosa tuvieron ganadores tucumanos. Como Mejor Álbum Tropical fue elegido “La cumbia que quema”, de la Orquesta Plazoleta; en Rock se impuso “Todo es mucho”, de Carlitos Sáez; en Música Urbana, Maze 2K por “Changuerío Delux”; y en Canción, “Quiero decirte algo”, de Vipisita. Dentro de lo audiovisual, como Mejor Programa de TV y Streaming fue elegido “El escenario”, que conduce Fernando Ferreyra; en Programa de Interés Musical en Radio, “Desenfrenados”, de Mariela Goitea; en Videoclip, “Fotogramas”, de Joaquín Silva; y en Videoclip Folclórico, “Quien es ese traidor”, de Cecilia Paliza y Eugenia Quevedo. Además, la serie “Tafí Viejo - Verdor sin tiempo” se impuso en Banda Sonora por al trabajo de Nancy Pedro y Marcos Rodríguez.