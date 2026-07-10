Harán un repaso por los temas de la trova rosarina, en el teatro Alberdi

El contexto político y social de ese momento “era muy bravo; culturalmente estaba todo bastante controlado por los milicos y nos vendían muchas cosas, pero el olfato era que algo malo estaba pasando”, señala. Goldín reivindica que sus “canciones que contaban otras historias” distintas de las que se escuchaban, en un listado que abarca “Mirta de regreso”, “Era en abril”, “Sin Luna”, “Actuar para vivir”, “En la cuerda floja” o “En la cruz de los días”. “Había una intención de hacer las cosas bien, a pesar de que éramos bastante nuevos trabajábamos las armonías y buscábamos melodías y letras buenas. No creo que sea un mérito especial haber trascendido. La gente que escuchó esta música en los años 80 y tienen hijos, han sembrado un poco de esto en sus almas y valoran aún esas canciones; personalmente no tengo una canción especial que me represente, no hay una sola”, admite.