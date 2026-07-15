Museo interactivo gratuito: una semana más de la “Experiencia Congresales”

El recorrido propuesto inicia con Francisca Bazán de Laguna, la dueña de la histórica casona donde sesionó el Congreso independentista; y continúa con los representantes tucumanos a esa asamblea, Pedro Miguel Aráoz, José Ignacio Thames y José Eusebio Colombres, figuras profundamente vinculadas a la provincia y a la gesta patria. También están presentes a través de la tecnología Narciso Laprida, quien fuera el presidente de debate del célebre 9 de Julio; Mariano Boedo, su vicepresidente en esa sesión; los secretarios Juan José Paso y José Mariano Serrano; y otros protagonistas de los acontecimientos como Pedro Medrano, Fray Justo Santa María de Oro, Tomás Godoy Cruz, José de San Martín, Manuel Belgrano, Teodoro Sánchez de Bustamante y José Ignacio de Gorriti, quienes representan distintas miradas, territorios y decisiones que hicieron posible la libertad.