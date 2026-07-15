Museo interactivo gratuito: una semana más de la “Experiencia Congresales”

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán extendió hasta el sábado la “Experiencia Congresales”, con acceso libre y gratuito en el Paseo de la Independencia de calle Congreso, entre 24 de Septiembre y San Lorenzo.
El espacio público fue transformado en un museo interactivo a cielo abierto que invita a recorrer los acontecimientos que dieron origen a la Declaración de la Independencia en una innovadora intervención que combina arte y tecnología.
A través de tótems interactivos de última generación, vecinos y visitantes pueden sumergirse en una propuesta inmersiva que recrea el contexto histórico de 1816, con un guión especial.
El recorrido propuesto inicia con Francisca Bazán de Laguna, la dueña de la histórica casona donde sesionó el Congreso independentista; y continúa con los representantes tucumanos a esa asamblea, Pedro Miguel Aráoz, José Ignacio Thames y José Eusebio Colombres, figuras profundamente vinculadas a la provincia y a la gesta patria. También están presentes a través de la tecnología Narciso Laprida, quien fuera el presidente de debate del célebre 9 de Julio; Mariano Boedo, su vicepresidente en esa sesión; los secretarios Juan José Paso y José Mariano Serrano; y otros protagonistas de los acontecimientos como Pedro Medrano, Fray Justo Santa María de Oro, Tomás Godoy Cruz, José de San Martín, Manuel Belgrano, Teodoro Sánchez de Bustamante y José Ignacio de Gorriti, quienes representan distintas miradas, territorios y decisiones que hicieron posible la libertad.
Bus Turístico
Otra propuesta municipal gratuita es el Bus Turístico, que hoy a las 11 realizará su recorrido por el circuito histórico y cultural, con salida desde plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. La visita comienza por los edificios que rodean la zona y continúa por museos oficiales de la Capital.