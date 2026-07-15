SociedadActualidad

Museo interactivo gratuito: una semana más de la “Experiencia Congresales”

Se desarrolla en el Paseo de la Independencia de calle Congreso, entre 24 de Septiembre y San Lorenzo.

La muestra invita a recorrer los acontecimientos que dieron origen a la Declaración de la Independencia.
La muestra invita a recorrer los acontecimientos que dieron origen a la Declaración de la Independencia.
15 Julio 2026

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán extendió hasta el sábado la “Experiencia Congresales”, con acceso libre y gratuito en el Paseo de la Independencia de calle Congreso, entre 24 de Septiembre y San Lorenzo. 

El espacio público fue transformado en un museo interactivo a cielo abierto que invita a recorrer los acontecimientos que dieron origen a la Declaración de la Independencia en una innovadora intervención que combina arte y tecnología. 

“Experiencia Congresales” invita a volver a 1816 en San Miguel de Tucumán

“Experiencia Congresales” invita a volver a 1816 en San Miguel de Tucumán

A través de tótems interactivos de última generación, vecinos y visitantes pueden sumergirse en una propuesta inmersiva que recrea el contexto histórico de 1816, con un guión especial. 

El recorrido propuesto inicia con Francisca Bazán de Laguna, la dueña de la histórica casona donde sesionó el Congreso independentista; y continúa con los representantes tucumanos a esa asamblea, Pedro Miguel Aráoz, José Ignacio Thames y José Eusebio Colombres, figuras profundamente vinculadas a la provincia y a la gesta patria. También están presentes a través de la tecnología Narciso Laprida, quien fuera el presidente de debate del célebre 9 de Julio; Mariano Boedo, su vicepresidente en esa sesión; los secretarios Juan José Paso y José Mariano Serrano; y otros protagonistas de los acontecimientos como Pedro Medrano, Fray Justo Santa María de Oro, Tomás Godoy Cruz, José de San Martín, Manuel Belgrano, Teodoro Sánchez de Bustamante y José Ignacio de Gorriti, quienes representan distintas miradas, territorios y decisiones que hicieron posible la libertad. 

“Paseo Congresales: Ecos de 1816”: un recorrido histórico para escuchar todas las voces

“Paseo Congresales: Ecos de 1816”: un recorrido histórico para escuchar todas las voces

Bus Turístico

Otra propuesta municipal gratuita es el Bus Turístico, que hoy a las 11 realizará su recorrido por el circuito histórico y cultural, con salida desde plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. La visita comienza por los edificios que rodean la zona y continúa por museos oficiales de la Capital.

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente
1

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: "Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente"

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación
2

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela
3

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700
4

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros
5

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Ranking notas premium
Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan
1

Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
2

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio
3

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?
4

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?

La Terminal estrena nombre y logo: los cambios que se vienen en la estación de ómnibus
5

La Terminal estrena nombre y logo: los cambios que se vienen en la estación de ómnibus

Más Noticias
El mapa nunca visto de San Miguel de Tucumán: un recorrido para descubrir la huella francesa de la capital

El mapa nunca visto de San Miguel de Tucumán: un recorrido para descubrir la huella francesa de la capital

El truco del papel aluminio en el lavarropas: por qué cada vez más personas lo usan

El truco del papel aluminio en el lavarropas: por qué cada vez más personas lo usan

ATE le pidió al Gobierno nacional un asueto desde el mediodía para que los estatales puedan ver Argentina vs. Inglaterra

ATE le pidió al Gobierno nacional un asueto desde el mediodía para que los estatales puedan ver Argentina vs. Inglaterra

El tiempo en Tucumán: ¿Chau invierno? Anuncian que El Niño traerá temperaturas primaverales esta semana

El tiempo en Tucumán: ¿Chau invierno? Anuncian que "El Niño" traerá temperaturas primaverales esta semana

Sin acuerdo: el comercio atenderá en distintos horarios por el partido de Argentina este miércoles 15

Sin acuerdo: el comercio atenderá en distintos horarios por el partido de Argentina este miércoles 15

¿Cómo circularán los colectivos en Tucumán durante el partido entre Argentina e Inglaterra?

¿Cómo circularán los colectivos en Tucumán durante el partido entre Argentina e Inglaterra?

Corredores atacados en Río Negro: la defensa de los organizadores y el reclamo territorial mapuche

Corredores atacados en Río Negro: la defensa de los organizadores y el reclamo territorial mapuche

Vacaciones de invierno: 11 actividades para disfrutar en familia o con amigos en Tucumán

Vacaciones de invierno: 11 actividades para disfrutar en familia o con amigos en Tucumán

Comentarios