“Experiencia Congresales” invita a volver a 1816 en San Miguel de Tucumán

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán invita a volver al pasado. Esta tarde, a las 19.30, en el Paseo de la Independencia (Congreso entre 24 de Septiembre y San Lorenzo) se concretará el lanzamiento de “Experiencia Congresales: Ecos de 1816”, una propuesta que fusiona el arte y la tecnología, con tótems interactivos y una intervención artística diseñada para vincular la identidad histórica y la modernidad.
El planteo interactivo fue diseñado con un fuerte sentido de identidad histórica y modernidad, dentro de un espacio clave del casco histórico de la capital, testigo silencioso de los hechos que forjaron el país y que se convertirá en un museo a cielo abierto. El acceso es libre y gratuito, pero se suspende por lluvia, y estará habilitado hasta el domingo 12, con motivo de la Semana de la Independencia.
En el paseo se instalarán tótems de última generación, distribuidos a lo largo del recorrido y disponibles a diario, en los cuales los próceres que estuvieron presentes en la Casa Histórica el 9 de Julio de 1816, cobrarán vida para narrar los debates y vicisitudes del proceso emancipatorio. Todo el contenido y el sustento documental del circuito cuenta con la curaduría del historiador Felipe Pigna, para asegurar rigor histórico y una narrativa atractiva para todo público.
A la intervención urbana diaria también se sumará la puesta escénica “Ecos de 1816”, dirigida por Nicolás Aráoz, que se repondrá todas las tardes a partir de las 19.30. Más de 25 actores y actrices, caracterizados con vestimenta de época circularán por el espacio público para recrear con fidelidad el clima de fervor patriótico que se vivió en la ciudad en los días previos a la fecha patria.
Además, en la Plaza de los Congresales (Congreso y San Lorenzo), a las 21, se proyectará el primer adelanto del nuevo documental de la ciudad de San Miguel de Tucumán, que fue dirigido y relatado por Pigna. “Es una obra audiovisual que redescubre nuestra identidad, nuestras raíces y el orgullo de ser la cuna de la libertad”, se anticipa.
En la velada inaugural se presentarán la Banda de Música Municipal “Maestro Luzbel Giacobbe” y el Ballet Folclórico San Miguel. Vecinos y turistas tendrán a disposición el Punto Selfie para llevarse un recuerdo fotográfico de una vivencia histórica única en el país, en una experiencia inmersiva coordinada por la Dirección de Promoción de Eventos, en articulación con la Subsecretaría de Cultura del municipio.
Atriles vivientes
Por aparte, el voluntariado Docentes Argentinos organiza para hoy, a las 11 y frente a la Casa Histórica (Congreso al 100), una muestra retrospectiva del proyecto con atriles vivientes con personas que sostienen el trabajo de un niño argentino.
La propuesta integra el Encuentro Nacional de arte infantil “Con la Celeste y Blanca” que se realizará el miércoles en el club Atlético Tucumán.