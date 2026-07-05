“Experiencia Congresales” invita a volver a 1816 en San Miguel de Tucumán

En el paseo se instalarán tótems de última generación, distribuidos a lo largo del recorrido y disponibles a diario, en los cuales los próceres que estuvieron presentes en la Casa Histórica el 9 de Julio de 1816, cobrarán vida para narrar los debates y vicisitudes del proceso emancipatorio. Todo el contenido y el sustento documental del circuito cuenta con la curaduría del historiador Felipe Pigna, para asegurar rigor histórico y una narrativa atractiva para todo público.