“Paseo Congresales: Ecos de 1816”: un recorrido histórico para escuchar todas las voces

La peatonal se vio transformada esta Semana de la Independencia con una propuesta a cielo abierto. Entre tótems interactivos y trivias para responder, las pantallas instaladas en la calle presentan a quienes fueron los protagonistas del Congreso independentista en primera voz, a través del uso de IA generativa. El guión fue curado en lo histórico por Felipe Pigna para asegurar el rigor en la documentación de los hechos. Junto a lo tecnológico, está lo vivo: un elenco de 25 actores caracterizados con vestuario de época recrean el clima de aquellos días previos a la Independencia del país.