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El Banco Central hizo la mayor compra de reservas de la era Milei: adquirió U$S532 millones

La jornada cambiaria estuvo marcada por una mayor liquidación de dólares, un incremento del volumen operado y un saldo positivo histórico para las reservas.

BANCO CENTRAL.
BANCO CENTRAL.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Banco Central de Argentina (BCRA) compró este martes un récord de U$S 532 millones en reservas para fortalecer las arcas públicas ante una mayor oferta de dólares del mercado.
  • La operación, liderada por Santiago Bausili, superó el récord de U$S 468 millones de abril y se dio en un día de alta liquidación y volumen de negocios por U$S 605 millones.
  • Este ingreso récord de divisas alivia la presión sobre las reservas internacionales y consolida la tendencia a la baja del tipo de cambio oficial en el corto plazo.
Resumen generado con IA

El Banco Central (BCRA) realizó este martes la compra de reservas más importante en lo que va de la gestión de Javier Milei, al adquirir U$S532 millones en una sola rueda. 

La cifra resulta muy similar al total de lo que la entidad había comprado durante las siete ruedas iniciales del presente mes y dejó atrás el récord previo de U$S468 millones, registrado el 4 de abril de 2024.

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La entidad conducida por Santiago Bausili volvió a incrementar sus intervenciones sobre el mercado en una jornada marcada por una fuerte oferta de dólares, situación que se reflejó en la tercera caída consecutiva del tipo de cambio.

La jornada también estuvo marcada por una recuperación de la actividad en el mercado cambiario. El volumen operado en el mercado de contado aumentó 21,5%, volvió a ubicarse por encima de los U$S600 millones y alcanzó los U$S605 millones, un nivel mucho más alineado con el promedio mensual de U$S628 millones, consignó el diario La Nación. 

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De acuerdo con los datos de la rueda, este comportamiento dejó en evidencia que el cambio observado en las primeras dos ruedas de la semana no respondió al volumen negociado, sino al desplazamiento de la oferta sobre la demanda, que había sido la fuerza dominante durante las últimas semanas.

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