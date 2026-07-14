El Banco Central hizo la mayor compra de reservas de la era Milei: adquirió U$S532 millones

La jornada también estuvo marcada por una recuperación de la actividad en el mercado cambiario. El volumen operado en el mercado de contado aumentó 21,5%, volvió a ubicarse por encima de los U$S600 millones y alcanzó los U$S605 millones, un nivel mucho más alineado con el promedio mensual de U$S628 millones, consignó el diario La Nación.