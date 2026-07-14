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Gladys "La Bomba Tucumana" explotó contra los analistas de Gran Hermano

La cantante tucumana habló de su paso por el reality y lanzó durísimas críticas contra los panelistas, los participantes y la producción. Además, le hizo un pedido público a Santiago del Moro.

GRAN HERMANO. Gladys La Bomba Tucumana explotó contra los analistas y la producción del reality.
GRAN HERMANO. Gladys "La Bomba Tucumana" explotó contra los analistas y la producción del reality.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Gladys "La Bomba Tucumana" criticó con dureza a los analistas y la producción de Gran Hermano (Telefe) tras abandonar el reality en Argentina por el maltrato recibido al salir.
  • La cantante decidió irse por decisión propia tras dos meses de encierro. Rechazó acusaciones de soberbia y cuestionó que se premie el juego sucio de los participantes actuales.
  • La artista le reclamó públicamente a Santiago del Moro oportunidades laborales dentro del canal, exponiendo las tensiones y la disparidad de trato entre los ex participantes.
Resumen generado con IA

Gladys "La Bomba Tucumana" cuestionó con dureza el trato que recibió tras abandonar la casa Gran Hermano (Telefe) y apuntó especialmente contra los analistas del reality.

"Con el formato todo bien pero la gente que está ahí adentro es asquerosa la verdad y los panelistas que te reciben cuando vos salís de estar encerrado casi dos meses te tratan mal, y eso es indiscutible", afirmó la artista.

Luego profundizó sus críticas: "Como si fuese que estás sentado en el sillón de los acusados y son personas que yo ni conozco, como por ejemplo la santiagueña y digo así porque habla parecido a mí, en idioma que se parece al tucumano".

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La intérprete también rechazó las versiones sobre una supuesta actitud de superioridad durante su estadía en el reality. "En ningún momento me creí nadie, yo acepté las reglas del juego y ahí era una persona cualquiera y lo soy, nada más que soy una figura", sostuvo.

En ese sentido, explicó los motivos que la llevaron a abandonar el programa: "Por eso me fui sino me hubiese quedado y no me saca nadie hasta el final. Si yo hubiese hecho lo que hace Sol estaría cancelada. No les gusta que sea natural, sincera y diga las cosas como yo las veo. Hoy no tengo ganas de que me maltraten o como que me digan cosas como si fuera una delincuente".

Qué dijo Gladys "La Bomba Tucumana" sobre su experiencia en Gran Hermano

Durante la entrevista, la cantante aseguró que, pese a las críticas, no se arrepiente de haber participado del ciclo porque la experiencia le permitió reafirmar sus valores. "No me arrepiento de la experiencia porque me demostré a mi misma que soy buena gente, que puedo ir al frente y defender mis convicciones pero soy buena persona y no mala leche ni desleal como toda la gente que está ahí. Me faltaron el respeto pero mal", expresó.

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"Se puede jugar sucio como ellos juegan sucio todo el tiempo pero yo no tengo por qué soportar eso", añadió. 

El duro mensaje y el pedido a Santiago del Moro

Sobre el final de la entrevista, Gladys elevó el tono de sus declaraciones al cuestionar la dinámica del reality y el perfil de sus participantes. "Hay que ser malo, atrevido, ladrón... Todo lo más feo de este mundo hay que ser para estar en Gran Hermano y la gente le encanta eso", lanzó.

Por último, aprovechó la entrevista para enviarle un mensaje directo al conductor del ciclo. "Por favor Santiago del Moro invitame cuando quieran no sé por qué no me llamaron más para hacer cosas, a toda la gente que está encerrada después le dan laburo, ¿por qué no me dieron a mí? No entiendo", concluyó.

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