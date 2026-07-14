Gladys "La Bomba Tucumana" explotó contra los analistas de Gran Hermano

En ese sentido, explicó los motivos que la llevaron a abandonar el programa: "Por eso me fui sino me hubiese quedado y no me saca nadie hasta el final. Si yo hubiese hecho lo que hace Sol estaría cancelada. No les gusta que sea natural, sincera y diga las cosas como yo las veo. Hoy no tengo ganas de que me maltraten o como que me digan cosas como si fuera una delincuente".