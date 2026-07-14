“Si morimos, morimos juntos”: el dramático relato de la mujer que salvó a su esposo de ser succionado por un avión

Lo que debía ser un vuelo rutinario entre Tesalónica (Grecia) y Memmingen (Alemania) se transformó en una pesadilla cinematográfica para los pasajeros de la aerolínea Ryanair. Svetlana Grković, esposa de Ljubisa Karović, rompió el silencio para detallar cómo logró aferrarse a la vida de su marido cuando la despresurización de la cabina amenazaba con lanzarlo al vacío. “Si morimos, morimos juntos”, fue el pensamiento que la impulsó a no soltarlo mientras la mitad del cuerpo del hombre de 61 años ya estaba fuera del fuselaje.