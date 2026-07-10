Pánico por la fuga de 900 serpientes en China: crece la preocupación por el riesgo para la población

Según indicaron desde la cadena de televisión CCTV, la destrucción de la granja y el esparcimiento de los animales está vinculado a la grave emergencia que sufrió el embalse de Lulan, en Hengzhou, tras la rotura de su dique. Esta falla, provocada por el mismo tifón Maysak, generó dos brechas principales de unos 50 metros en total, por las que comenzó a salir un gran volumen de agua hacia zonas situadas aguas abajo. La inundación anegó varias aldeas del municipio de Yunbiao, donde también se avistaron serpientes en algunas áreas afectadas.