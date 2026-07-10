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Pánico por la fuga de 900 serpientes en China: crece la preocupación por el riesgo para la población

Las autoridades de Nanning refuerzan la prevención de mordeduras de serpientes, muchas de ellas venenosas.

900 serpientes escaparon en Nanning.
900 serpientes escaparon en Nanning. Imagen: Global Times
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Alrededor de 900 serpientes escaparon de una granja inundada por el tifón Maysak en Nanning, China, provocando este miércoles pánico generalizado y la muerte de una vecina.
  • Las inundaciones del tifón Maysak rompieron un dique y destruyeron la granja. Ante reportes de mordeduras, la comuna reforzó patrullas e incrementó las reservas de antídoto.
  • El control de la emergencia determinará la seguridad de la población frente a futuras inundaciones. Se prevé que el sistema de salud mantenga la alerta por mordeduras graves.
Resumen generado con IA

Las reservas de antídotos contra veneno de serpientes se incrementaron en la ciudad de Nanning, en el sur de China, luego de que alrededor de 900 reptiles escaparan de una granja devastada producto de las catastróficas inundaciones que afectan a toda la región austral. Las autoridades municipales anunciaron este miércoles las medidas para hacer frente a los riesgos de mordeduras que ya se cobraron la vida de una persona.

Impulsan un sistema de alerta temprana con niveles de riesgo para prevenir inundaciones

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El gobierno de Nanning, en la región autónoma de Guangxi, se vio obligado a aumentar sus reservas de contraveneno, así como a crear estrategias de prevención ante la amenaza de cientos de ofidios que se encuentran esparcidos por el poblado de su jurisdicción, Yunbiao, en la comuna de Hengzhou. El paso del tifón Maysak provocó inundaciones y tornados en la localidad mencionada, dañando la infraestructura y dejando al menos 39 muertos y nueve desaparecidos.

Tragedia y emergencia sanitaria por fuga de serpientes en el sur de China 

Varias personas reportaron hasta el momento haber sido mordidas por los ejemplares y, de acuerdo a Beijing News, una mujer del municipio de Yunbiao murió tras el ataque de una víbora, a pesar de los esfuerzos por llevarla al hospital. El centro de salud que la atendió también confirmó el fallecimiento de la paciente.

Según indicaron desde la cadena de televisión CCTV, la destrucción de la granja y el esparcimiento de los animales está vinculado a la grave emergencia que sufrió el embalse de Lulan, en Hengzhou, tras la rotura de su dique. Esta falla, provocada por el mismo tifón Maysak, generó dos brechas principales de unos 50 metros en total, por las que comenzó a salir un gran volumen de agua hacia zonas situadas aguas abajo. La inundación anegó varias aldeas del municipio de Yunbiao, donde también se avistaron serpientes en algunas áreas afectadas.

Refuerzo médico y operativos de prevención

Según el comunicado de Nanning, las autoridades locales aumentaron urgentemente las reservas de antídoto en el Hospital Popular de Hengzhou, con suministros suficientes para cubrir las necesidades de tratamiento. Expertos médicos de otras instituciones también se han desplazado al establecimiento para brindar orientación in situ sobre el tratamiento de las mordeduras de serpiente y reforzar la atención de los casos graves.

Las autoridades locales también aumentaron la frecuencia de las patrullas e instalaron puestos médicos en el municipio inundado para brindar atención de emergencia a los residentes. Además, se activó un canal verde para urgencias por mordedura de serpiente, lo que permite a los pacientes recibir una evaluación y tratamiento rápidos para acortar el tiempo de espera y minimizar el riesgo.

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