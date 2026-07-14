“Es yo, pero morocha”: Carmen Barbieri habló de Evelyn Botto, novia de su hijo

Resumen para apurados
- Carmen Barbieri definió a Evelyn Botto, novia de su hijo Federico Bal, como "yo, pero morocha" este lunes en Caras Glam para elogiar la energía y el talento de la locutora.
- La pareja consolidó su noviazgo a fines de 2025 tras conocerse en radio. A pesar de las advertencias del entorno sobre el pasado de Bal, ambos apostaron a una relación honesta.
- El aval público de Barbieri fortalece el vínculo de la pareja frente a la exposición mediática, proyectando estabilidad en un romance que inicialmente generó escepticismo.
Este lunes, Carmen Barbieri fue la invitada de la noche de Marcelo Polino para “Caras Glam”, la tira de entrevistas de la revista Caras. En el diálogo, el conductor le comentó a la capocómica que había conocido a Evelyn Botto, quien hace meses está en una relación con su hijo, Federico Bal. La respuesta de Barbieri pasó desapercibida para su interlocutor, pero escondió un doble sentido para las audiencias.
“Conocí a tu nuera el otro día en el teatro, nunca la había visto”, le dijo Polino para llevar el tema a la charla. “¿Viste? Es un personaje”, respondió la humorista, reconociendo la personalidad de Botto. Pero la frase inesperada llegó justo después.
Carmen Barbieri habló de Evelyn Botto
El psicoanálisis haría un profundo análisis de la declaración que dejó Carmen Barbieri sobre la actual pareja de su hijo. “Es yo, pero morocha”, dijo inmediatamente después de halagar a Botto. Para Polino, la descripción no tuvo un sentido freudiano, sino casi reivindicativo. Enseguida la actriz explicó a qué había querido referirse: “¡Tiene una energía! Es muy talentosa”.
Barbieri también elogió la profesión de Botto, que se dedica a la locución, y contó que mantiene una buena relación, tanto con ella misma como con su hijo. “Es genial hablar con ella, están bien los dos. Yo quiero que sean felices. Mi hijo, que sea feliz, pero quiero que sean muy felices los dos”.
El tema se acabó cuando Polino quiso saber si Bal todavía sostenía la idea de una relación abierta. Lejos de querer responder por su hijo, Carmen respondió con una evasiva. “Se hablan todo. A Fede habría que invitarlo y preguntarle a él”, cerró.
La relación de Evelyn Botto y Fede Bal
La relación entre Bal y Botto empezó durante los últimos meses de 2025. En un principio, las salidas juntos despertaron los rumores en el mundo del espectáculo argentino. Las salidas al teatro y a algunos restaurantes fueron los primeros encuentros en los que se animaron a mostrarse juntos en público, hasta que blanquearon el vínculo.
La pareja se conoció en “Perros de la calle” años atrás y se acercó mucho más cuando ella convocó al actor para participar en uno de sus trabajos. Cuando se dio a conocer el romance, las amigas de la locutora le advirtieron. “Varias me dijeron: ‘Salí de ahí’. Me preguntaron si estaba segura y yo les dije que sí”, contó en febrero.
Pese al pasado amoroso de Bal, ambos decidieron apostar al vínculo y avanzar de a poco. “Hay cosas que no sabemos y las charlamos apenas pasan las situaciones, por ejemplo. La lealtad me parece lo más importante y creo que en este punto tenemos un nivel de honestidad brutal”, dijo Botto.