“Es yo, pero morocha”: Carmen Barbieri habló de Evelyn Botto, novia de su hijo

Este lunes, Carmen Barbieri fue la invitada de la noche de Marcelo Polino para “Caras Glam”, la tira de entrevistas de la revista Caras. En el diálogo, el conductor le comentó a la capocómica que había conocido a Evelyn Botto, quien hace meses está en una relación con su hijo, Federico Bal. La respuesta de Barbieri pasó desapercibida para su interlocutor, pero escondió un doble sentido para las audiencias.