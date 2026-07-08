Evelyn Botto reveló que bajó 15 kilos tras una advertencia de salud: "Pensaba que me iba a morir"

Resumen para apurados
- La actriz argentina Evelyn Botto reveló en redes sociales que bajó 15 kilos en el último año tras sufrir un fuerte problema de salud estomacal que la hizo temer por su vida.
- El proceso fue guiado por su nutricionista Fio Vitelli, sumando hábitos como dormir ocho horas, tomar agua y evitar azúcares y harinas refinadas para romper el ayuno.
- Botto defendió su decisión ante las críticas de usuarias que cuestionaron su cambio físico, reivindicando la soberanía y la autonomía sobre las decisiones de su propio cuerpo.
Evelyn Botto sorprendió a sus seguidores al revelar que bajó 15 kilos en el último año. A través de sus redes sociales, la actriz compartió detalles del proceso que atravesó, habló de los cambios de hábitos que incorporó y destacó la importancia del acompañamiento profesional durante su transformación.
"Este es de esos videos que una graba 20 veces porque intenta no decir pelotudeces y porque es un tema siempre delicado", comenzó diciendo.
La actriz de La Sirenita explicó que una de las personas fundamentales en ese recorrido fue su nutricionista, Fio Vitelli. "En ese proceso me acompañó muchísimo Fio Vitelli, que es nutricionista y que me enseñó un par de hacks importantísimos que me cambiaron la forma de alimentarme", afirmó.
Botto recordó que conoció a la especialista cuando trabajaba en Perros de la calle y aseguró que su intervención fue determinante para modificar hábitos que tenía desde hacía años.
La integrante de Otro día perdido, el programa de Eltrece, también resaltó el vínculo de confianza que construyó con la profesional. "En ella encontré la banca esa que necesitaba. No lo hagan solas, háganlo con alguien que las acompañe", aconsejó.
Además, hizo hincapié en el componente emocional de la alimentación. "Lo que me pasó con Fio es que pude hablar desde una honestidad y un apoyo emocional, porque la alimentación es todo emocional", expresó.
Los cambios que incorporó
La pareja de Fede Bal detalló cuáles fueron los pilares de su nueva rutina: "La disciplina, dormir ocho horas, tomar dos litros de agua y empezar a tomar suplementos". Según explicó, esos hábitos fueron fundamentales para sostener el descenso de peso y mejorar su bienestar.
También recordó el problema de salud que la llevó a modificar su alimentación. Contó que el año pasado sufrió un fuerte cuadro de acidez que se prolongó durante un mes.
"Hubo un mes entero que estuve con una acidez tremenda, nivel, me tomaba antiácido estomacal dos o tres por día. Fue un mes muy malo, no podía dormir", relató.
Ante esa situación, consultó a su nutricionista. "Hablé con ella y le dije: 'No puedo más, me voy a morir'. Y me respondió: 'Listo, saquemos estas cosas'. Saqué café, azúcar, harinas, gaseosa y empecé a tomar agua y me empecé a sentir bien", recordó.
Entre los consejos que incorporó, destacó la importancia de romper el ayuno con alimentos nutritivos. "Romper el ayuno con huevo, y no romperlo ni con harinas ni dulce, porque el pico de azúcar a la mañana es fatal", explicó.
También aseguró que aprendió a dejar de ver la alimentación como una dieta estricta. "No matarte. No verlo como dieta, sino que lo que puedas hacer siempre suma, va a estar bien", sostuvo.
Y agregó, entre risas: "Antes que cualquier cosa, lo primero que tiene que ingresar al cuerpo tiene que ser nutritivo, después matate y hacé lo que quieras".
Según contó, esa mirada le permitió cambiar la relación con la comida. "Entonces eso le quitó mucho peso, como no tengo que ser una cosa prolija, sino tratar de hacer las cosas un poquito mejor y cada cosita que sume va a estar bien. Una capa. Me acomodó distinto la forma de ver cómo alimentarme. Así que le quiero agradecer porque este año también es de ella", expresó la actriz, que integra la temporada 2025 del programa de Mario Pergolini.
El mensaje de su madre y las críticas que recibió
Durante su relato, Botto también confesó que su vínculo con la comida tiene un fuerte componente emocional y recordó un episodio relacionado con su madre fallecida.
"Dato random, nada que ver, pero mi mamá fallecida, que la amo, Dios la tenga en la gloria, se comunicó a través de personas... Y una de las cosas que me dijo es que yo tapaba los problemas con comida. Sin dudas es emocional la alimentación", afirmó.
Días atrás, además, respondió a las críticas que recibió de algunas seguidoras por su decisión de bajar de peso para mejorar su calidad de vida.
"¿Quieren escuchar algo graciosísimo? Hoy fui a hacerme una antropometría y entre los muchos mensajes que me llegaron, una me dijo: 'Evelyn, ese peso no está bien para que bajes con tu contextura física'. Le respondí: 'Perdón, ¿sos nutricionista?'. Y me dijo: 'No, pero estoy en la misma'", contó.
Su respuesta fue contundente: "Cerrá el ort... entonces si no sos médica".
La actriz aseguró que también recibió otro mensaje que la cuestionaba por querer adelgazar. "Otra me dijo: 'Evelyn, no puedo creer que hayas caído en esa. No bajes de peso'. Me pidió que no baje de peso porque evidentemente siendo gorda represento a un montón de gente", señaló.
Sin embargo, dejó en claro su postura. "Pero no es lo único que soy, gorda o con sobrepeso, como quieras decirle", expresó.
Y concluyó con una reflexión: "Voy a hacer lo que quiero. Si quiero bajar de peso, voy a bajar de peso. Si tengo ganas de operarme, me voy a operar porque es mi cuerpo".