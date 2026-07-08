Evelyn Botto reveló que bajó 15 kilos tras una advertencia de salud: "Pensaba que me iba a morir"

Según contó, esa mirada le permitió cambiar la relación con la comida. "Entonces eso le quitó mucho peso, como no tengo que ser una cosa prolija, sino tratar de hacer las cosas un poquito mejor y cada cosita que sume va a estar bien. Una capa. Me acomodó distinto la forma de ver cómo alimentarme. Así que le quiero agradecer porque este año también es de ella", expresó la actriz, que integra la temporada 2025 del programa de Mario Pergolini.