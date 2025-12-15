Secciones
EspectáculosFamosos

Fede Bal negó estar de novio con Evelyn Botto después de que ella lo confirmara

Los involucrados dieron versiones diferentes de la situación en la que se encuentran actualmente.

Una serie de salidas en septiembre despertó la curiosidad en torno a un posible romance entre Fede Bal y Evelyn Botto. Una serie de salidas en septiembre despertó la curiosidad en torno a un posible romance entre Fede Bal y Evelyn Botto.
Hace 3 Hs

Hace apenas unos días, Evelyn Botto confirmó lo que desde hace meses se sospechaba: su relación con Federico Bal. Pero este fin de semana, algo curioso ocurrió, cuando el actor se encargó personalmente de decir lo contrario. Aunque también sostuvo que mantienen un vínculo íntimo, fue categórico al compartir que no están de novios.

Evelyn Botto blanqueó su romance con Fede Bal en plena transmisión y revolucionó las redes

Evelyn Botto blanqueó su romance con Fede Bal en plena transmisión y revolucionó las redes

En su programa de streaming de Olga, “Tapados de laburo”, Botto quedó expuesta. La conversación empezó cuando, contando sus anécdotas de hablar dormida, le preguntaron cómo se había enterado de su condición de casi sonámbula. De inmediato su rostro se transformó por la vergüenza y tuvo que contar que se lo había dicho el chico con el que salía.

Sus compañeros de streaming no demoraron demasiado en llegar al nombre de Bal como una de las alternativas. “Sí, mi novio”, dijo Botto que rápidamente se tapó el rostro, motivada por su enrojecimiento indisimulable.

Fede Bal dijo que no está de novio con Evelyn Botto

Horas después de la confirmación de la conductora de streaming, Bal habló con una reportera del diario MDZ que le preguntó por su situación sentimental. “Estoy bien –empezó contando Bal–. No estamos de novios, estamos muy felices”. Aunque no tienen el título, el hijo de Carmen Barbieri no desconoció por completo la situación y aclaró que sí están en una relación amorosa.

“Nos vinculamos desde una libertad muy hermosa y hay otro vínculo que es lo que los dos estamos ocupándonos de contarle a la gente, que tanto se preocupa de si estamos de novios o no”, amplió Bal con una sonrisa, pero con un marcado tono irónico. Para enfatizar, volvió a repetir que la relación no es un noviazgo pero que, pese a ello, mantienen “un vínculo muy sano y hermoso”.

El día que Botto contó en Olga que estaba de novia, Bal le envió un mensaje de audio aceptando su versión. La nota de voz fue reproducida en vivo. “Qué lindo que lo hayas contado. Está muy bien. Ya es momento, ya está. ¡Que lo sepa el mundo, viejo! Un beso a todos”, dijo el actor.

Ya en septiembre una salida a una función teatral había encendido las primeras sospechas. A eso se sumaron declaraciones ambiguas, historias compartidas y, finalmente, la escena decisiva: en el segundo show de Oasis en el estadio Monumental, ambos fueron vistos a los besos durante la previa del recital. La imagen recorrió portales y desde entonces quedó resonando el rumor en el medio.

Temas Carmen BarbieriFederico Bal
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán
1

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura
2

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos
3

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán
4

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia
5

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero
6

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Más Noticias
El look más osado: La Reini se robó todas las miradas en los Martín Fierro de Streaming

El look más osado: "La Reini" se robó todas las miradas en los Martín Fierro de Streaming

Estos son los mejores días y horarios para encontrar pasajes de avión más baratos

Estos son los mejores días y horarios para encontrar pasajes de avión más baratos

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Tensión en Congreso primera cuadra: la Municipalidad ordenó desalojar a los vendedores ambulantes

Tensión en Congreso primera cuadra: la Municipalidad ordenó desalojar a los vendedores ambulantes

Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina para visitar en el verano 2026: todo lo que tenés que saber

Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina para visitar en el verano 2026: todo lo que tenés que saber

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Comentarios