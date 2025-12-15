Fede Bal negó estar de novio con Evelyn Botto después de que ella lo confirmara

Hace apenas unos días, Evelyn Botto confirmó lo que desde hace meses se sospechaba: su relación con Federico Bal. Pero este fin de semana, algo curioso ocurrió, cuando el actor se encargó personalmente de decir lo contrario. Aunque también sostuvo que mantienen un vínculo íntimo, fue categórico al compartir que no están de novios.
En su programa de streaming de Olga, “Tapados de laburo”, Botto quedó expuesta. La conversación empezó cuando, contando sus anécdotas de hablar dormida, le preguntaron cómo se había enterado de su condición de casi sonámbula. De inmediato su rostro se transformó por la vergüenza y tuvo que contar que se lo había dicho el chico con el que salía.
Sus compañeros de streaming no demoraron demasiado en llegar al nombre de Bal como una de las alternativas. “Sí, mi novio”, dijo Botto que rápidamente se tapó el rostro, motivada por su enrojecimiento indisimulable.
Fede Bal dijo que no está de novio con Evelyn Botto
Horas después de la confirmación de la conductora de streaming, Bal habló con una reportera del diario MDZ que le preguntó por su situación sentimental. “Estoy bien –empezó contando Bal–. No estamos de novios, estamos muy felices”. Aunque no tienen el título, el hijo de Carmen Barbieri no desconoció por completo la situación y aclaró que sí están en una relación amorosa.
“Nos vinculamos desde una libertad muy hermosa y hay otro vínculo que es lo que los dos estamos ocupándonos de contarle a la gente, que tanto se preocupa de si estamos de novios o no”, amplió Bal con una sonrisa, pero con un marcado tono irónico. Para enfatizar, volvió a repetir que la relación no es un noviazgo pero que, pese a ello, mantienen “un vínculo muy sano y hermoso”.
El día que Botto contó en Olga que estaba de novia, Bal le envió un mensaje de audio aceptando su versión. La nota de voz fue reproducida en vivo. “Qué lindo que lo hayas contado. Está muy bien. Ya es momento, ya está. ¡Que lo sepa el mundo, viejo! Un beso a todos”, dijo el actor.
Ya en septiembre una salida a una función teatral había encendido las primeras sospechas. A eso se sumaron declaraciones ambiguas, historias compartidas y, finalmente, la escena decisiva: en el segundo show de Oasis en el estadio Monumental, ambos fueron vistos a los besos durante la previa del recital. La imagen recorrió portales y desde entonces quedó resonando el rumor en el medio.