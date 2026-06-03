"La Justicia ya habló": la tajante respuesta de Carmen Barbieri tras los dichos de Barbie Vélez contra Fede Bal
La artista se refirió a la nueva polémica entre su hijo y la hija de Nazarena, luego de que la actriz cuestionara las recientes declaraciones del conductor sobre la relación que mantuvieron entre 2015 y 2016.
Resumen para apurados
- Carmen Barbieri afirmó en televisión que la Justicia ya cerró el caso entre su hijo Federico Bal y Barbie Vélez, tras reavivarse la polémica por declaraciones recientes.
- El conflicto judicial y mediático por violencia cruzada ocurrió entre 2015 y 2016. La nueva tensión surgió tras comentarios de Bal en un programa de streaming y la reacción de Vélez.
- Con sus dichos, Barbieri busca dar por cerrado un tema mediático que afectó gravemente a su familia, intentando evitar que la disputa legal del pasado vuelva a la agenda pública.
Carmen Barbieri rompió el silencio y se pronunció después de la polémica que se generó a raíz de que volvió a quedar en discusión el proceso judicial que atravesaron Barbie Vélez y Federico Bal tras el final de su relación, entre 2015 y 2016.
Al ser consultad apor el programa Sálvese Quien Pueda (América), Barbieri optó por mantener distancia de la controversia. “Lamento decirles que no siento nada ni me sorprende, ni nada”, expresó la conductora cuando fue abordada por los medios para hablar sobre la reacción de Barbie a los dichos de su hijo.
La capocómica evitó profundizar sobre las declaraciones que Federico realizó durante una entrevista en un ciclo de streaming conducido por José María Listorti en Blender. Ante la consulta directa de los cronistas, respondió de manera breve: “No sé, yo no opino”.
Sin embargo, cuando le preguntaron por el acompañamiento que le brindó a su hijo durante aquellos años de fuerte exposición mediática, Barbieri sostuvo: “Él es un hombre y en ese entonces, ya era un hombre. Aunque ambos eran jóvenes y siguen siéndolo. Pero yo no tenía porque meterme ni hablar”.
Más adelante, los periodistas le recordaron que Bal había señalado que no olvida a quienes hablaron en su contra durante los momentos más difíciles de aquella polémica. Frente a esa observación, la conductora admitió no haber visto la entrevista completa y respondió: “Pero si dijo eso, no sabía”.
Finalmente, Carmen volvió a insistir en que no tiene intención de reabrir el debate y aseguró que no está “molesta, dolida ni enojada” por el tema. “No pienso hablar porque no tengo nada para decir. Ya está todo dicho, la Justicia ya habló. El caso ya está cerrado”, concluyó.