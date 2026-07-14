La cosecha de soja alcanza una producción de más de 49 millones de toneladas

Resumen para apurados
- La Secretaría de Agricultura de la Nación informó que la cosecha de soja 2025-26 en Argentina alcanzó 49,7 millones de toneladas por los altos rendimientos por hectárea.
- Lluvias tardías compensaron la sequía inicial y permitieron que las sojas de segunda elevaran el rinde promedio a más de 3.000 kg/ha en 16,3 millones de hectáreas sembradas.
- Esta campaña, la segunda mejor en cinco años, prevé impulsar exportaciones por 17.500 millones de dólares al superar los rendimientos promedio de la última década.
La cosecha de soja 2025-2026 alcanza 49.700.000 toneladas de producción, lo que la ubica como la segunda mejor campaña de los últimos cinco años, de acuerdo a información de la Dirección Nacional de Agricultura.
La oleaginosa se vio favorecida por los rendimientos por hectárea que superan los 3.000 kilos, por encima de lo registrado en las seis campañas previas. La superficie total sembrada en esta campaña fue de 16,3 millones de hectáreas, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a de la Nación.
"Las precipitaciones, que comenzaron a ocurrir en forma continua y abundante desde finales del verano hasta el mes de mayo, permitieron la recuperación del cultivo, que venía sufriendo las altas temperaturas y la ausencia de humedad. Muchos planteos de soja de primera se vieron afectados, pero la buena performance de las sojas de segunda permitió la compensación", explicó.
Con respecto a la cosecha, el inicio se vio demorado por coincidir con una etapa lluviosa, que afectó las condiciones de piso de los lotes. Sin embargo, esta situación no impactó de forma relevante en la calidad del material cosechado ni en pérdida de lotes por inaccesibilida.
De este modo, la 2025-2026 puede considerarse una excelente campaña, con rendimientos por provincia que superaron los promedios de los últimos 10 años.