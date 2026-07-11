La Eeaoc llevó a cabo el XXIX° Taller de Variedades y Manejo de Soja

Respecto de las precipitaciones, la campaña fue más lluviosa que la anterior, con acumulados superiores a los valores normales en la mayoría de las localidades analizadas. Noviembre fue un mes seco en toda el área de cultivo, pero desde diciembre las lluvias se ubicaron, en general, por encima de los valores de referencia. Enero también registró precipitaciones abundantes; en especial, en el sur de la provincia. En febrero, el sur presentó acumulados superiores a lo normal, mientras que el centro y el norte registraron valores cercanos a la media.