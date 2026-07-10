Finalizó la cosecha de soja: rendimientos récord impulsan proyecciones de exportación por U$S17.500 millones

La retención de granos es aún más evidente en la fijación de precios. Actualmente solo el 23% de la cosecha tiene precio firme, el nivel más bajo en más de 20 años para esta época del año. Si se consideran todas las operaciones (con y sin precio), las ventas totales alcanzan el 40% de la producción, una cifra que contrasta con el 48% de promedio histórico.