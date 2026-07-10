Finalizó la cosecha de soja: rendimientos récord impulsan proyecciones de exportación por U$S17.500 millones

Resumen para apurados
- La cosecha de soja 2025/26 en Argentina finalizó con 50,1 millones de toneladas, proyectando exportaciones netas por 17.500 millones de dólares gracias a rendimientos récord.
- Un rendimiento promedio histórico de 31,3 qq/ha compensó la reducción del 8,6% en el área sembrada, destacándose los resultados obtenidos en las regiones Núcleo Norte y Sur.
- Pese al flujo proyectado de divisas, el lento ritmo de ventas locales y la baja fijación de precios (23%) podrían retrasar la liquidación efectiva de los dólares esperados.
La campaña sojera 2025/26 concluyó con resultados productivos altamente satisfactorios. Según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), se logró una producción total de 50,1 millones de toneladas. Si bien la cifra representa una leve caída del 0,4% respecto al ciclo anterior, el volumen se sitúa un sólido 19% por encima del promedio de las últimas cinco campañas, consolidando un año de fuerte recuperación en términos de productividad.
Rendimientos que compensaron la menor superficie
El rasgo distintivo de este ciclo fue la eficiencia por unidad de superficie. El rendimiento promedio nacional se ubicó en 31,3 quintales por hectárea (qq/ha), lo que implica una mejora del 5% interanual y un salto del 21% respecto a la media histórica reciente. Esta performance permitió compensar una caída del 8,6% en el área sembrada, que este año contó con 1,6 millones de hectáreas menos que la campaña previa.
Regiones clave como los Núcleos Norte y Sur reportaron resultados por encima de sus promedios, con lotes puntuales que alcanzaron los 55 qq/ha. Por su parte, el NOA y la zona del norte de La Pampa-oeste de Buenos Aires marcaron hitos históricos en la serie estadística de la entidad, tanto para los planteos de soja de primera como para los de segunda.
El aporte de divisas: una proyección de U$S17.500 millones
El desempeño del complejo sojero tendrá un impacto directo en la balanza comercial del país. Estimaciones de RIA Consultores proyectan que las exportaciones brutas podrían rondar los U$S20.000 millones.
Al descontar las importaciones temporarias de grano destinadas a la industria aceitera local, las exportaciones netas se ubicarían en torno a los U$S17.500 millones.
En sintonía, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó un ingreso de divisas neto de U$S17.600 millones, cifras que se mantienen en niveles similares a los de la campaña pasada y que resultan vitales para el fortalecimiento de las reservas internacionales.
El ritmo más bajo en dos décadas
A pesar de la abundancia de granos, la dinámica del mercado interno genera preocupación en el sector financiero. El ritmo de ventas y embarques se mantiene significativamente por debajo de los estándares históricos. Durante el primer semestre se despacharon 20,1 millones de toneladas, un 3% menos que en 2025 y el cuarto volumen más bajo de la última década para ese periodo.
La retención de granos es aún más evidente en la fijación de precios. Actualmente solo el 23% de la cosecha tiene precio firme, el nivel más bajo en más de 20 años para esta época del año. Si se consideran todas las operaciones (con y sin precio), las ventas totales alcanzan el 40% de la producción, una cifra que contrasta con el 48% de promedio histórico.