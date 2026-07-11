Soja: se puede predecir el rendimiento del cultivo antes de que la cosechadora entre al lote

El estudio subraya que, para lograr estimaciones precisas, no basta con evaluar el clima de forma global. Entre los factores determinantes se destacan la diferenciación por fecha de siembra, segmentando el análisis según el momento de implantación; la especificidad por grupos de maduración, mediante la evaluación diferenciada de las variedades pertenecientes a los grupos VII y VIII; y la validación de los modelos con datos reales correspondientes a las campañas agrícolas entre 2022 y 2026.