Soja: se puede predecir el rendimiento del cultivo antes de que la cosechadora entre al lote

Durante la charla que se dio en el XXIX° Taller de Variedades y Manejo de Soja, acerca de las condiciones agrometeorológicas que se registraron en la campaña 2025/26, se presentaron los avances del trabajo “Modelos de estimación de rendimiento en soja utilizando diferentes índices agrometeorológicos”, basado sobre el desarrollo de modelos matemáticos capaces de predecir el rendimiento del cultivo antes de que ingresen las cosechadoras a los lotes.
La herramienta utiliza diferentes índices agrometeorológicos y modelos lineales mixtos para procesar la información meteorológica y fenológica registrada a lo largo del ciclo del cultivo. La investigación demuestra que el clima, lejos de ser solo una variable incontrolable, aporta datos cruciales que explican la mayor parte de la variabilidad en los rendimientos finales del grano.
El estudio subraya que, para lograr estimaciones precisas, no basta con evaluar el clima de forma global. Entre los factores determinantes se destacan la diferenciación por fecha de siembra, segmentando el análisis según el momento de implantación; la especificidad por grupos de maduración, mediante la evaluación diferenciada de las variedades pertenecientes a los grupos VII y VIII; y la validación de los modelos con datos reales correspondientes a las campañas agrícolas entre 2022 y 2026.
De acuerdo con lo expuesto, disponer de estimaciones de rendimiento precisas antes de la cosecha permite optimizar la planificación comercial y logística, estimar de manera certera la producción a nivel regional, tomar decisiones de manejo agronómico oportunas y reducir la incertidumbre y los riesgos financieros asociados a eventos climáticos adversos.