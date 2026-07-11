EconomíaRural

Las lluvias excepcionales causaron excesos hídricos en un 42% del área sojera provincial

La mayor persistencia de anegamientos se concentró en la llanura deprimida.

DATO. Los departamentos de Leales y Burruyacu lideraron en área afectada.
DATO. Los departamentos de Leales y Burruyacu lideraron en área afectada.
11 Julio 2026

Técnicos de la sección Sensores Remotos y Sistemas de Información Geográfica (SIG) de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) disertaron en el XXIX° Taller de Variedades y Manejo de Soja sobre el Monitoreo satelital multitemporal de áreas sojeras afectadas por excesos hídricos en Tucumán, durante la campaña 2025/2026. Carmina Fandos detalló que la mayor parte de las localidades de Tucumán registraron precipitaciones por encima de los promedios de referencia entre diciembre y abril. Este escenario provocó anegamientos en diversos cultivos, incluyendo los granos.

El objetivo del trabajo fue monitorear y cuantificar espacialmente la ocurrencia y persistencia de estos excesos hídricos en el cultivo de soja mediante el uso de herramientas SIG e imágenes del satélite Sentinel-2, correspondiente a cuatro fechas específicas entre enero y mayo del año en curso.

Los resultados mostraron que las lluvias excepcionales afectaron con excesos hídricos a un 42% de la superficie sojera provincial (aproximadamente 73.000 hectáreas). Del total de esta área, un 28% presentó problemas de anegamiento en al menos una fecha; un 9%, en dos; un 4%, en tres, y un 1%, en las cuatro fechas evaluadas.

A nivel geográfico, los departamentos de Leales y Burruyacu lideraron en superficie afectada. No obstante, las áreas con mayor recurrencia y persistencia de anegamientos se concentraron en la llanura deprimida (centro y sudoeste provincial), impactando directamente a los lotes bajo el sistema de rotación soja/caña de azúcar.

La zona tradicional de producción de granos evidenció daños más localizados, los cuales se manifestaron en forma de corredores con rumbo noroeste-sudeste en Burruyacu y Cruz Alta, y en el sector centro-oeste de La Cocha.

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