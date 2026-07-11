Las lluvias excepcionales causaron excesos hídricos en un 42% del área sojera provincial

Técnicos de la sección Sensores Remotos y Sistemas de Información Geográfica (SIG) de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) disertaron en el XXIX° Taller de Variedades y Manejo de Soja sobre el Monitoreo satelital multitemporal de áreas sojeras afectadas por excesos hídricos en Tucumán, durante la campaña 2025/2026. Carmina Fandos detalló que la mayor parte de las localidades de Tucumán registraron precipitaciones por encima de los promedios de referencia entre diciembre y abril. Este escenario provocó anegamientos en diversos cultivos, incluyendo los granos.