Cómo hacer la caminata de cinco minutos que recomiendan los expertos para combatir el sedentarismo

Asimismo, mirar constantemente hacia abajo (ya sea al suelo o a la pantalla del celular) afecta la alineación corporal. La experta sugiere mantener la mirada al frente para favorecer un desplazamiento más libre. Por último, aconsejó no dar zancadas artificialmente largas para intentar ir más rápido, ya que esto entorpece la fluidez, e insta a evitar la rigidez en el tren superior: "Una postura relajada de la parte superior del cuerpo ayuda a crear ritmo sin añadir tensión innecesaria", concluyó.