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Cuánto cuestan las entradas para ver a Stray Kids en Argentina

Todo sobre el show de Stray Kids en Buenos Aires: fechas, precios de las entradas y los teloneros confirmados para su esperada presentación en el Hipódromo de San Isidro.

Las fanáticas ya están esperando el inicio de la venta de entradas para ver a la banda surcoreana de ocho idols.
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Hace 6 Min

El anuncio de la productora DF Entertainment llegó como una bomba para las fanáticas argentinas del pop coreano. La banda de idols Stray Kids anunció la inclusión de Argentina en su última gira y se confirmaron las fechas en que llegará a Buenos Aires. Además, las entradas están a punto de salir, por lo que se dieron a conocer los precios de las diferentes ubicaciones.

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La gira Straycity de la banda surcoreana agregó tres nuevas fechas: todas en países de Latinoamérica. En Argentina, la banda estará el 14 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro, Buenos Aires. Pero antes pasará por Bogotá el 9 de septiembre. La gira por Latinoamérica cerrará con su presencia en la Ciudad de México el 25 de septiembre.

Cómo será el show de Stray Kids en Argentina

La empresa Live Nation Entertainment anunció este viernes por la mañana que Stray Kids se presentará en tres capitales latinoamericanas. “¡Viví una noche a lo grande!”, invitó la productora. También se informó cuáles serán las bandas y artistas solistas que acompañarán las aperturas de los shows.

Los teloneros de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro serán tres. En primer lugar, Nexz, de la misma productora de Stray Kids. También estará K4OS, una banda de K-pop argentina formada por Inés Civit, Mercedes Bitzer, Mariana Taurozzi y Lynette Ladelfa. El tercer anunciado fue el DJ bonaerense Cocho.

Stray Kids en Argentina: precio de las entradas

Las entradas se lanzarán a la venta este miércoles 27 de mayo a las 10 de la mañana. Los tickets podrán comprarse con cualquier medio de pago desde el inicio de la venta. Estarán disponibles en la plataforma oficial de venta AllAccess.

El Hipódromo de San Isidro ofrece cinco ubicaciones distintas con costos diferentes:

  • Platea 3: $180.000 más service charge
  • Platea 2: $220.000 más service charge
  • Platea 1: $360.000 más service charge
  • Campo general: $110.000 más service charge
  • Campo delantero: $290.000 más service charge
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