Bandana vuelve a Tucumán con su gira aniversario: todo lo que se sabe del show

Resumen para apurados
- Bandana regresará a Tucumán en 2026 durante su gira por el 25° aniversario de su creación. El grupo pop busca celebrar su trayectoria con shows en Argentina y Uruguay.
- Integrada por Lourdes, Valeria, Lissa y Virginia, la banda surgió del reality Popstars. El tour incluye el Teatro Gran Rex y ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza y Resistencia.
- El show en Tucumán atraerá a fans de Salta y Jujuy, consolidando el fenómeno de nostalgia pop de los 2000. La alta demanda de entradas anticipa un éxito rotundo en la región norte.
El regreso de Bandana ya genera expectativa en todo el país y Tucumán será una de las paradas más esperadas de la gira aniversario. A 25 años de su nacimiento en el reality Popstars, el grupo integrado por Lourdes, Valeria, Lissa y Virginia volverá a los escenarios con una serie de shows que apelan a la nostalgia de toda una generación.
Después de reencontrarse con el público en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, donde protagonizaron históricas presentaciones durante los primeros años de su carrera, las artistas iniciarán una gira nacional que también incluirá fechas en Uruguay.
En ese recorrido, San Miguel de Tucumán aparece como uno de los destinos confirmados para el norte argentino y se perfila como el punto de encuentro para fanáticos de provincias vecinas como Salta y Jujuy.
El regreso de Bandana despierta furor entre los fans
La noticia del regreso de Bandana provocó una fuerte repercusión entre quienes crecieron escuchando canciones como “Guapas”, “Maldita Noche” y “Llega la Noche”.
En varias ciudades donde ya comenzó la venta de entradas, la demanda sorprendió y muchas localidades empezaron a agotarse rápidamente. El fenómeno refleja que, pese al paso de los años, el grupo mantiene una base de seguidores fieles que espera volver a verlas en vivo.
Además del paso por Tucumán, la gira también incluirá presentaciones en Formosa, Resistencia, Uruguay, Córdoba, Rosario, Santa Rosa, Bahía Blanca y Mendoza. También regresarán a uno de los escenarios más emblemáticos de su carrera: el imponente Teatro Gran Rex, donde ya actuaron en su gran regreso.
La gira aniversario por los 25 años de Bandana
El tour aniversario se desarrollará entre julio y septiembre y buscará revivir los grandes éxitos que marcaron el auge del pop argentino a comienzos de los 2000.
Con una propuesta cargada de recuerdos, coreografías y clásicos de su repertorio, Bandana apuesta a reencontrarse con el público que las acompañó desde sus inicios y también con nuevas generaciones que descubrieron sus canciones con el paso del tiempo.
El regreso a Tucumán se convirtió rápidamente en uno de los anuncios más comentados de la gira y promete ser uno de los eventos musicales más esperados para los seguidores del grupo en la región.