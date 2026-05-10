Bandana vuelve a Tucumán con su gira aniversario: todo lo que se sabe del show

El regreso de Bandana ya genera expectativa en todo el país y Tucumán será una de las paradas más esperadas de la gira aniversario. A 25 años de su nacimiento en el reality Popstars, el grupo integrado por Lourdes, Valeria, Lissa y Virginia volverá a los escenarios con una serie de shows que apelan a la nostalgia de toda una generación.