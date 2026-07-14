Hacía "wheelie" en moto, atropelló y mató a un soldado: lo identificaron por Facebook

Resumen para apurados
- Un joven de 18 años fue detenido tras atropellar y matar al soldado Rodrigo Barrientos este domingo en Posadas, Misiones, mientras realizaba maniobras imprudentes en moto.
- El conductor, que hacía un 'wheelie' y escapó, fue identificado gracias a cámaras de seguridad y a que ofrecía la moto utilizada en el hecho a la venta en Facebook.
- El imputado quedó a disposición de la Justicia y se ordenó una autopsia a la víctima, en un caso que reaviva el debate sobre el control de picadas y la seguridad vial.
Un joven de 26 años murió este domingo en la madrugada tras ser embestido por una moto cuando cruzaba la avenida costanera en Posadas, Misiones. La víctima, identificada como Rodrigo Adán Barrientos, falleció en el acto cuando el rodado, que se comprobó realizaba maniobras imprudentes, lo atropelló en la platabanda. El hecho quedó registrado por las cámaras y permitió hallar al victimario, un joven de 18 años que había escapado minutos después del accidente.
Alrededor de las 5:30 de la madrugada del domingo, una moto atropelló a un peatón que cruzaba la avenida Costanera en la capital misionera. La víctima, Rodrigo Adán Barrientos, era un soldado de 26 años que ejercía como voluntario de la Compañía de Cazadores de Monte XII, subunidad de operaciones especiales del Ejército Argentino. El hecho ocurrió tiempo después de los festejos por el triunfo de Argentina contra Suiza, donde cientos de personas habían celebrado el pase a la semifinal.
Las maniobras mortales que registraron las cámaras de seguridad
El hecho quedó registrado por los dispositivos de vigilancia, que fueron determinantes en la investigación del caso. En las imágenes se puede ver a dos peatones que logran alcanzar el cantero central de la avenida. En ese momento, un motociclista ingresa al plano y recorre alrededor de unos 30 metros haciendo “wheelie”, una maniobra que consiste en levantar la rueda delantera del vehículo, circulando únicamente con la trasera.
En el video es posible observar el momento en que el conductor pierde el control de la motocicleta, desviándose hacia la izquierda. Allí el vehículo impacta de lleno contra uno de los peatones que cae tendido a la calle opuesta. El imputado, que iba sin casco, también cae aunque se levanta rápidamente para averiguar el estado de la víctima. Aunque el sospechoso permaneció en el lugar unos instantes, pronto terminó por escapar luego de que un grupo de personas rodeó a Barrientos, quien ya no daba señales de vida.
Detectaron la moto del sospechoso por Facebook
Los testigos presenciales permitieron confirmar el tipo de vehículo, una Gilera Smash 110. La pesquisa quedó a cargo de efectivos de la División Homicidios y Cibercrimen, quienes utilizaron los datos recabados de la escena del siniestro, las imágenes de las cámaras y distintas herramientas tecnológicas para identificar al sospechoso.
Durante la investigación detectaron que la motocicleta involucrada era ofrecida a la venta en Facebook por un usuario identificado como Juan Gabriel Das Neves. Con esa información y mediante consultas al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), los agentes establecieron que el joven vivía sobre calle Independencia al 2400, en el barrio Madariaga de Posadas.
Tras verificar estos datos mediante los sistemas policiales, cerca de las 16 horas los pesquisas localizaron, en el mencionado vecindario, el domicilio de quien fue identificado como Juan Gabriel Das Neves (18). El joven fue sometido a una prueba de alcoholemia y quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia. En tanto, el cuerpo de Rodrigo Adán Barrientos fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia para determinar oficialmente las causas de su fallecimiento.