Hacía "wheelie" en moto, atropelló y mató a un soldado: lo identificaron por Facebook

En el video es posible observar el momento en que el conductor pierde el control de la motocicleta, desviándose hacia la izquierda. Allí el vehículo impacta de lleno contra uno de los peatones que cae tendido a la calle opuesta. El imputado, que iba sin casco, también cae aunque se levanta rápidamente para averiguar el estado de la víctima. Aunque el sospechoso permaneció en el lugar unos instantes, pronto terminó por escapar luego de que un grupo de personas rodeó a Barrientos, quien ya no daba señales de vida.