Con perros de rescate y personal sanitario, Argentina se sumó al operativo internacional en Venezuela

En respuesta a la grave crisis humanitaria provocada por los terremotos que afectaron a Venezuela, el Gobierno argentino desplegó un contingente especializado de las Fuerzas Armadas para colaborar con las tareas de búsqueda y rescate de personas desaparecidas. La misión forma parte de un operativo internacional de asistencia destinado a reforzar el trabajo de los equipos que intervienen en las zonas más castigadas por el desastre.