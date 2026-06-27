Con perros de rescate y personal sanitario, Argentina se sumó al operativo internacional en Venezuela

Resumen para apurados
- El Gobierno argentino desplegó este sábado un contingente militar con rescatistas y perros a Venezuela para colaborar en la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos.
- El grupo de 26 efectivos del Ejército, que arribó en un avión de la Fuerza Aérea, opera en Caraballeda con recursos sanitarios, herramientas y cuatro perros de rescate.
- La misión, coordinada por el Estado Mayor Conjunto, forma parte de una asistencia internacional y contempla el envío de un segundo contingente si la situación lo requiere.
En respuesta a la grave crisis humanitaria provocada por los terremotos que afectaron a Venezuela, el Gobierno argentino desplegó un contingente especializado de las Fuerzas Armadas para colaborar con las tareas de búsqueda y rescate de personas desaparecidas. La misión forma parte de un operativo internacional de asistencia destinado a reforzar el trabajo de los equipos que intervienen en las zonas más castigadas por el desastre.
El primer escalón de la operación está integrado por 26 efectivos del Ejército Argentino, especialmente entrenados para actuar en emergencias y catástrofes. El grupo viajó con recursos esenciales para desarrollar las tareas de rescate, entre ellos cuatro binomios conformados por perros especializados en la localización de personas bajo los escombros y sus respectivos guías, personal sanitario, una ambulancia, herramientas específicas y equipos de apoyo que les permitirán operar de manera autónoma.
El contingente argentino arribó durante la madrugada de este sábado a Venezuela y quedó bajo el mando del coronel Wissinger. Tras ser recibido por autoridades militares venezolanas, el grupo fue asignado a la ciudad de Caraballeda, en el estado de La Guaira, una de las áreas más afectadas por el impacto de los terremotos.
La ayuda argentina ya está en Venezuela. A las 02:30 del sábado 27 arribó al país el contingente de nuestras Fuerzas Armadas, convirtiéndose en el primero en llegar desde la Argentina para sumarse a las tareas de asistencia humanitaria y búsqueda y rescate en las zonas afectadas… pic.twitter.com/eQjl793odO— Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) June 27, 2026
Desde allí, los efectivos comenzaron a integrarse a las tareas de asistencia humanitaria junto con los equipos locales, concentrando sus esfuerzos en la búsqueda de sobrevivientes y la atención de la población damnificada.
El traslado del personal y del material se realizó a bordo de una aeronave Embraer ERJ-140LR de la Fuerza Aérea Argentina, que realizó escalas técnicas en Viru Viru, Bolivia, y Manaos, Brasil, antes de arribar a la Base Aérea El Libertador, ubicada en el estado de Aragua.
Además de los efectivos del Ejército, el despliegue incluye personal especializado de la Armada Argentina, capacitado para intervenir durante las primeras horas posteriores a una catástrofe natural, consideradas determinantes para el rescate de víctimas.
La misión es coordinada por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en articulación con el Gobierno nacional y las autoridades venezolanas. Según se informó oficialmente, el operativo contempla la posibilidad de enviar un segundo contingente en caso de que las necesidades sobre el terreno así lo requieran.