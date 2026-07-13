Terror en Misiones: un joven raptó a una niña de 7 años y el padre logró rescatarla

En un movimiento repentino y violento, el agresor abordó a la menor por la espalda, le tapó la boca para evitar que gritara y la arrastró por la fuerza hacia una zona de malezas y arboledas ubicada a la vera de una calle de tierra. El video evidencia la vulnerabilidad de la víctima ante la fuerza del adolescente, en lo que los investigadores califican como un presunto intento de abuso sexual.