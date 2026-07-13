Seguridad

Terror en Misiones: un joven raptó a una niña de 7 años y el padre logró rescatarla

Ocurrió a plena luz del día en la localidad de Campo Grande. La rápida intervención del padre de la menor evitó una tragedia. El agresor, de 17 años, ya fue detenido.

El lugar en que el padre de la víctima puso en fuga al captor de su hija.
El lugar en que el padre de la víctima puso en fuga al captor de su hija.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un padre rescató a su hija de 7 años tras ser secuestrada por un joven de 17 en Campo Grande, Misiones, a plena luz del día, evitando un presunto abuso sexual.
  • El captor la arrastró hacia una zona de malezas, pero huyó al ver al padre. Cámaras de seguridad registraron el ataque, facilitando la rápida detención del agresor.
  • El menor detenido quedó alojado en un centro de detención juvenil, mientras que la víctima recibe asistencia médica y psicológica integral para superar el trauma.
Resumen generado con IA

La calma habitual de Campo Grande, en el departamento de Cainguás, se vio sacudida por un hecho escalofriante. Una niña de siete años fue privada de su libertad por un joven mientras se dirigía a un comercio cercano a su hogar. El episodio, que generó conmoción en la provincia de Misiones, fue captado íntegramente por cámaras de seguridad privadas, piezas fundamentales para reconstruir el ataque e identificar al responsable.

El acecho y el momento del rapto

Según los registros de las cámaras de vigilancia, el ataque comenzó exactamente a las 8.07 de la mañana. En las imágenes se observa a la niña caminando sola, vestida con una remera blanca y short rosa, sin sospechar que estaba siendo acechada. A pocos metros, el sospechoso -un joven de 17 años- comenzó a seguirla de cerca, acortando distancias con cautela.

En un movimiento repentino y violento, el agresor abordó a la menor por la espalda, le tapó la boca para evitar que gritara y la arrastró por la fuerza hacia una zona de malezas y arboledas ubicada a la vera de una calle de tierra. El video evidencia la vulnerabilidad de la víctima ante la fuerza del adolescente, en lo que los investigadores califican como un presunto intento de abuso sexual.

Una intervención providencial y la huida del sospechoso

La pesadilla no pasó a mayores gracias a la vigilancia del padre de la niña. Al notar la situación desde su vivienda, el hombre reaccionó de inmediato y corrió hacia el lugar donde el captor había arrastrado a su hija. Ante la inminente llegada del progenitor, el delincuente depuso su actitud, soltó a la menor y emprendió una veloz huida a pie por el descampado.

Tras el rescate, el padre acudió a la Comisaría de la Mujer local para radicar la denuncia formal. Con los datos aportados y la descripción detallada de la vestimenta del agresor, la Policía de Misiones inició un intenso rastrillaje por la zona, apoyándose en las grabaciones de los domicilios cercanos que permitieron ponerle rostro al atacante.

Detención del menor y asistencia a la víctima

Horas después del hecho, las tareas de investigación dieron sus frutos. Los efectivos policiales lograron localizar y demorar al sospechoso. Por su condición de menor de edad, fue trasladado al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Menores en Conflicto con la Ley (Ce.Mo.As.), donde permanece alojado bajo la custodia de las autoridades judiciales mientras se instruye la causa.

En paralelo, el Ministerio de Salud y los organismos competentes activaron el protocolo de atención integral para la niña. Se le brindará asistencia psicológica y contención médica para abordar las secuelas de la traumática experiencia vivida, mientras la justicia avanza en la recolección de pruebas para determinar la imputación definitiva del detenido.

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