Raquel Graneros se fue escoltada de una protesta y el oficialismo asegura que fue un "escrache" político

Resumen para apurados
- La intendenta Raquel Graneros fue escoltada por la policía el martes en Tucumán tras un escrache de vecinos y militantes de LLA a la salida de una misa por un familiar.
- Los manifestantes exigían ayuda tras el temporal, mientras que el oficialismo denunció que se violó la intimidad de un duelo familiar con fines de exposición política en redes.
- El hecho generó el repudio de intendentes y ministros provinciales, quienes advierten sobre el riesgo de naturalizar la violencia política y el daño a la convivencia democrática.
En un clima de tensión, la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, abandonó el martes por la noche el lugar donde se realizaba una protesta de vecinos afectados por el temporal y personas identificadas con La Libertad Avanza (LLA).
Según las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, la intendenta evitó el diálogo cuando salía de una misa y se retiró del lugar en una camioneta oficial, escoltada por efectivos policiales.
Los manifestantes exigieron un plan de contingencia urgente y criticaron la falta de empatía de las autoridades municipales ante una crisis que aún mantiene a varios sectores de la ciudad bajo una situación crítica.
Desconocer los límites
Por su parte, los intendentes justicialistas de Tucumán emitieron un comunicado para solidarizarse con la intendenta Raquel Graneros. Los jefes municipales resaltaron que sería una movida política de los libertarios para intentar "escrachar" a la intendenta Raquel Graneros.
"Ante los hechos ocurridos a la salida de una misa en memoria de un familiar de la intendenta expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento -dice el comunicado-. Hay momentos que están por encima de cualquier diferencia política. El duelo, la fe y los espacios íntimos de una familia deben ser respetados sin excepciones", agregaron.
"Raquel Graneros no estaba allí como intendenta, sino como una persona acompañando a su familia en un momento de profundo dolor. Desconocer ese límite es lo que marca la gravedad de lo ocurrido -resaltaron-. No todo vale en política. No todo se justifica por un video, un like o unos segundos de exposición. Cuando la lógica de la confrontación invade estos espacios, se deja de hacer política para entrar en un terreno que daña la convivencia democrática", advirtieron.
"No puede naturalizarse ni relativizarse"
En tanto que el ministro del Interior, Darío Monteros, también respaldó a la jefa municipal de Graneros. "En política hay diferencias, hay debates y hay momentos de confrontación. Eso es parte de la vida democrática Pero hay límites -escribió en sus redes sociales-. Lo ocurrido en la ciudad Graneros, a la salida de una misa en memoria del primer mes del fallecimiento de un ser querido de la intendenta Raquel Graneros, no puede naturalizarse ni relativizarse", insistió Monteros.
"Raque Graneros no estaba allí como intendenta. Estaba como sobrina, como parte de una familia atravesando el dolor y el recuerdo. Y eso es lo que algunos decidieron ignorar -resaltó el ministro-. Una cosa es la política, otra cosa muy distinta es increpar a una persona en medio del duelo, en un ámbito de fe, en un momento íntimo. Sepan los militantes libertarios que no vale todo. No todo se justifica por un video, por un like o por la búsqueda de exposición", afirmó.
"Mi solidaridad con Raquel y con su familia en este momento. Y también una reflexión que nos tenemos que dar todos: si no somos capaces de respetar el dolor ajeno, entonces no estamos discutiendo ideas, estamos perdiendo algo mucho más importante", concluyó el funcionario.