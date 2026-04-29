Raquel Graneros se fue escoltada de una protesta y el oficialismo asegura que fue un "escrache" político

"Raque Graneros no estaba allí como intendenta. Estaba como sobrina, como parte de una familia atravesando el dolor y el recuerdo. Y eso es lo que algunos decidieron ignorar -resaltó el ministro-. Una cosa es la política, otra cosa muy distinta es increpar a una persona en medio del duelo, en un ámbito de fe, en un momento íntimo. Sepan los militantes libertarios que no vale todo. No todo se justifica por un video, por un like o por la búsqueda de exposición", afirmó.