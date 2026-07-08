Andrea del Boca rompió en llanto en Gran Hermano: "Nadie me devolverá a mi padre"

Resumen para apurados
- Andrea del Boca se quebró en Gran Hermano al recordar a su padre Nicolás, asociando su muerte al dolor causado por pasadas calumnias mediáticas de las que fue absuelta.
- En una dinámica de descarga del reality, la actriz recordó que trabajó con su padre en ese mismo estudio y lamentó el impacto de las denuncias pasadas en la salud de él.
- El emotivo descargo conmovió a sus compañeros de reality y expuso ante la audiencia las profundas secuelas personales de los juicios mediáticos en las figuras públicas.
Andrea del Boca vivió un momento de profunda emoción dentro de la casa de Gran Hermano. La actriz rompió en llanto al recordar a su padre, Nicolás del Boca, durante una dinámica propuesta por el reality para que los participantes pudieran liberar emociones a través de gritos y golpes a almohadas.
En medio de la actividad, la participante no pudo contener las lágrimas y expresó el dolor que todavía siente por la pérdida de su padre. “Me da bronca que por injurias, calumnias y mie... que me tiraron mi papá se fue y no lo pude retener acá”, manifestó, visiblemente angustiada.
Del Boca recordó además que en el mismo estudio donde actualmente funciona la casa de Gran Hermano había trabajado por última vez junto a su padre. “Te extraño papá y te amo, te necesito, te llamo, te sueño. Nadie me va a devolver a mi padre, por esta mierda que me hicieron solo por trabajar, solo por ser buena profesional”, expresó entre lágrimas.
El desgarrador mensaje de Andrea del Boca a su padre
Mientras sus compañeros observaban la escena conmovidos, algunos también se emocionaron por el relato de la actriz. En ese momento, Andrea agregó: “Perdón papá y te fuiste por unas mie... de personas”.
La participante continuó con su descargo en medio de la crisis emocional y lanzó: “¡Aunque haya salido absuelta nadie me va a devolver a mi padre!”.
El momento generó una fuerte reacción dentro de la casa, luego de que la actriz compartiera un recuerdo íntimo sobre su vínculo con Nicolás del Boca y el dolor que todavía atraviesa por su ausencia.