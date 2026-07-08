Andrea del Boca rompió en llanto en Gran Hermano: "Nadie me devolverá a mi padre"

Del Boca recordó además que en el mismo estudio donde actualmente funciona la casa de Gran Hermano había trabajado por última vez junto a su padre. “Te extraño papá y te amo, te necesito, te llamo, te sueño. Nadie me va a devolver a mi padre, por esta mierda que me hicieron solo por trabajar, solo por ser buena profesional”, expresó entre lágrimas.